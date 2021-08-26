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Зеленский наградил мэра, который называл майдановцев "террористами"

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Зеленский наградил мэра, который называл майдановцев &quot;террористами&quot;
Федорук (справа) поддерживал Януковича. Фото: antikor.com.ua

Президент Владимир Зеленский наградил орденом "За заслуги" II степени мэра Бучи Анатолия Федорука, который называл майдановцев "террористами".

Федорук неизменно возглавляет Бучу с 1998 года. В 2014 году поддержал тогдашнего президента Виктора Януковича и выступил против Майдана. Тогда же он называл участников Революции "террористами", сообщает движение "ЧЕСТНО".

Федорук замешан в земельных скандалах. 2016-го Генпрокуратура открыла против него уголовное производство. Федорука подозревают в злоупотреблении служебным положением. Что он передал в собственность физическим и юридическим лицам земли лесного фонда.

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Переизбрался на должность мера в 2020 году. Баллотировался от партии "Слуга народа". В 2015 году шел на выборы как самовыдвиженец. Но на выборах поддержал партию "Новые лица", избранники которой помогли сформировать ему подконтрольное большинство в городском совете.

В 2014 году Федорук пробовал силы на выборах в Верховную Раду, однако проиграл.

В 2010 году избран на должность мэра, как кандидат от "Партии регионов".

Ряд украинцев получили государственные награды, которые вручил президент Владимир Зеленский во время официальных торжеств ко Дню Независимости Украины.

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