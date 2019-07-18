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четверг, 18 июля 2019 09:44

Зеленский надеется встретиться с Путиным, Меркель и Макроном

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Зеленский надеется встретиться с Путиным, Меркель и Макроном
Президент надеется, что встреча приблизит Украину к решению войны в Донбассе.

Президент Владимир Зеленский надеется встретиться с президентами России, Германии и Франции.

Об этом он заявил в видео, записанном за рулем Tesla.

"12 июля была первая встреча представителей (Украина, ФРГ, Франции и России. - Gazeta.ua). Договорились, что будет еще одна встреча, более существенная. И через одну встречу попытаются встретиться четыре лидера. Это президент Украины, я, президент России Владимир Путин, Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон", - сказал Зеленский.

Президент надеется, что встреча приблизит Украину к решению войны в Донбассе.

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12 июля внешнеполитические советники лидеров Украины, Германии, Франции и России встретились в Париже, чтобы восстановить работу "нормандского формата". Днем ранее состоялся первый телефонный разговор Зеленского с Путиным.

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Дата
18
июля

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