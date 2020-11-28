Зеленский начал наказывать за незаконное обогащение

Иски рассматривает Высший антикоррупционный суд. Фото: president.gov.ua

Год назад, 28 ноября 2019-го, президент Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий восстановление уголовной ответственности чиновников за незаконное обогащение.

Согласно закону приобретения должностными лицами активов, стоимость которых более чем на 6,5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан превышает их законные доходы, карается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Иски будет рассматривать Высший антикоррупционный суд, к которому будут обращаться прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры или Генпрокуратура.

Так открыли 110 уголовных производств, в которых исследовали около 180 фактов умышленного внесения должностными лицами недостоверных данных в декларации. 7 лицам, среди которых трое экс-нардепов, сообщили о подозрении.

Уголовные дела открывали касательно: мэра Одессы Геннадия Труханова, экс-нардепов Максима Полякова, Сергея Скуратовского, судей Людмилы Толкачовой, Геннадия Молибога, Олега Голяшкина и других. Но из-за решения КСУ о признании неконституционным статью, предусматривающую наказание за ложь в декларации, дела закрывают, а приговоры могут отменять.

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Ключевой задачей установления ответственности за незаконное обогащение была возможность привлечения к ответственности должностных лиц, которые приобрели имущество незаконным образом и не могут объяснить его происхождение. Об этом сказал для Gazeta.ua нардеп с "Голоса", заместитель председателя Комитета по вопросам антикоррупционной политики Ярослав Юрчишин.

Какие результаты планировали получить, когда принимали закон о наказании за незаконное обогащение?

— Ответственность за незаконное обогащение действует на сегодняшний день. Но сейчас действует уже вторая редакция статьи о незаконном обогащении № 368-5, поскольку предыдущую КСУ отменил 2019 года. Согласно закону, была возможность привлекать к ответственности должностных лиц, которые приобрели имущество незаконным образом и не могут объяснить его происхождение.

И практика применения этой статьи двоякая в связи с необходимостью ее трактовки во взаимодействии с другой статьей УК - № 366-1 "Недостоверное декларирование", которую и отменил КСУ. Речь идет о том, что или ты не указываешь всю информацию в декларации или неполную. В противном случае, если одна из этих двух статей не действует, есть возможность избежать ответственности, поскольку ты можешь просто не указывать соответствующие сведения в декларации и не будешь за это наказан.

Почему не все дела о незаконном обогащении имеют приговоры в судах?

— Все дела по незаконному обогащению были отменены в связи с признанием этой статьи неконституционной 2019 года. Новая редакция начала действовать год назад, и первые обвинительные акты по этой статье только сейчас начнут поступать во вновь к ВАКС.

Как следует изменить систему правоохранительную или судебную, чтобы к ответственности привлекали не только сельских голов и мелких чиновников, а топов разных уровней?

— Нужна работающая независимая прокуратура и справедливый суд. По целому ряду антикоррупционных дел, которые ранее годами затягивались в судах, были значительно быстрее вынесены приговоры, когда за дело взялись действительно профессиональные и независимые судьи ВАКС.

Какие поправки нужно внести в документ судя по всему, что происходило в стране?

— Парламент должен перейти к практике принятие не компромиссных, а профессиональных и взвешенных решений, которые позволят принимать нормы, которые будут работать. В то же время, при отсутствии работающей системы органов правопорядка и правосудия, достичь успеха не удастся. Поэтому это составляющие одного решения.

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Почему суд убрал наказание за коррупцию и теневые доходы, отменив е-декларирования? Для кого это выгодно?

— В решении КСУ сплелись интересы большого количества стейкхолдеров и групп влияния, которые были заинтересованы в развале существующих уголовных дел и отсутствия работающей системы декларирования. К сожалению, часть действительно профессиональных судей КСУ поддержали это решение, поведя аргументы о якобы вмешательстве в деятельность судебной ветви власти и не взяв во внимание целостную картину антикоррупционной системы в Украине.

Какую угрозу несут государстве одиозные решения КСУ, которые идут на руку коррупционерам?

— КСУ является единственным органом конституционной юрисдикции в Украине, решение которого является окончательным и обжалованию не подлежат. В связи с этим, КСУ, пользуясь своими эксклюзивными полномочиями, может повлиять на любую реформу в Украине. Именно поэтому критически необходимо:

- открытая процедура назначения судей КСУ с привлечением международных экспертов, которая позволит убедиться в наличии действительно независимых и профессиональных людей в составе суда;

- совершенствование процедуры принятия решений судьями для того, чтобы судьи достигали определенного решения по действительно сложных и критических для государства вопросам.

26 февраля Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, предусматривающую наказание за незаконное обогащение. По его мнению, это не согласуется с принципами верховенства права и презумпции невиновности. В суд на наказание за незаконное обогащение пожаловались 59 народных депутатов. В результате Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла 65 уголовных производств, открывшие по статье о незаконном обогащении. В сумме речь идет о 1,3 млрд грн, $1,1 млн и €500 тыс. Среди фигурантов дел - городской голова Одессы Геннадий Труханов, экс-председатель Государственной фискальной службы Мирослав Продан, экс-министр финансов Александр Данилюк, народные депутаты Игорь Мосийчук и Владимир Новинский, руководитель Радикальной партии Олег Ляшко и другие.