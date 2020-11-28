Зеленский начал наказывать за незаконное обогащение

 
Ексклюзивы
1/5
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Просмотров: 153
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 171
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Просмотров: 207
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Просмотров: 1692
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 774
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 810
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 2574
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
Просмотров: 729
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
Просмотров: 1782
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
1 Просмотров: 6777
Фото
Все фото
12
4
11
4
4
Тимошенко - 60. Как за более 20 лет в политике менялся ее облик
Тимошенко - 60. Как за более 20 лет в политике менялся ее облик
Зеленский посетил раненых украинских воинов
Зеленский посетил раненых украинских воинов
&quot;Кто не слышал, тот увидит&quot; - Кличко издал самоироничную книгу своих цитат
"Кто не слышал, тот увидит" - Кличко издал самоироничную книгу своих цитат
Командир с Нацгвардии оказался российским шпионом
Командир с Нацгвардии оказался российским шпионом
Активистка Femen обнажилась перед зданием Зеленского
Активистка Femen обнажилась перед зданием Зеленского
Видео
Все видео
В облсовете заявили, что нардеп болен Covid-19 и выгнали его
В облсовете заявили, что нардеп болен Covid-19 и выгнали его
"Слышь ты, бл*дь" - экс-нардеп Добкин обматерил известного участника Майдана в прямом эфире
"Слышь ты, бл*дь" - экс-нардеп Добкин обматерил известного участника Майдана в прямом эфире
Зеленский обещал - никаких тайных встреч с олигархами. Получилось наоборот
Зеленский обещал - никаких тайных встреч с олигархами. Получилось наоборот
"Готовлюсь и в дальнейшем спасать страну" - Степанов прокомментировал слухи о своей отставке
"Готовлюсь и в дальнейшем спасать страну" - Степанов прокомментировал слухи о своей отставке
Будущий госсекретарь США рассказал об украинских корнях
Будущий госсекретарь США рассказал об украинских корнях
Интервью
1/5
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Просмотров: 153
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Просмотров: 1125
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
Просмотров: 648
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Олександр Фразе-Фразенко
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Олександр Фразе-Фразенко
Просмотров: 135
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Просмотров: 396
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
27 ноября 2020
Просмотров: 144
Культурна доба
Ті з вас, хто був у "Мистецькому арсеналі" в Києві, можливо, звернули увагу на його історію. Він збудований у XVIII столітті як гарматний двір. А до ...
суббота, 28 ноября 2020 10:03

Зеленский начал наказывать за незаконное обогащение

  Комментировать
Зеленский начал наказывать за незаконное обогащение
Иски рассматривает Высший антикоррупционный суд. Фото: president.gov.ua

Год назад, 28 ноября 2019-го, президент Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий восстановление уголовной ответственности чиновников за незаконное обогащение.

Согласно закону приобретения должностными лицами активов, стоимость которых более чем на 6,5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан превышает их законные доходы, карается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Иски будет рассматривать Высший антикоррупционный суд, к которому будут обращаться прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры или Генпрокуратура.

Так открыли 110 уголовных производств, в которых исследовали около 180 фактов умышленного внесения должностными лицами недостоверных данных в декларации. 7 лицам, среди которых трое экс-нардепов, сообщили о подозрении.

Уголовные дела открывали касательно: мэра Одессы Геннадия Труханова, экс-нардепов Максима Полякова, Сергея Скуратовского, судей Людмилы Толкачовой, Геннадия Молибога, Олега Голяшкина и других. Но из-за решения КСУ о признании неконституционным статью, предусматривающую наказание за ложь в декларации, дела закрывают, а приговоры могут отменять.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Наказание за незаконное обогащение: у Зеленского расписали нововведения

Ключевой задачей установления ответственности за незаконное обогащение была возможность привлечения к ответственности должностных лиц, которые приобрели имущество незаконным образом и не могут объяснить его происхождение. Об этом сказал для Gazeta.ua нардеп с "Голоса", заместитель председателя Комитета по вопросам антикоррупционной политики Ярослав Юрчишин.

Какие результаты планировали получить, когда принимали закон о наказании за незаконное обогащение?

— Ответственность за незаконное обогащение действует на сегодняшний день. Но сейчас действует уже вторая редакция статьи о незаконном обогащении № 368-5, поскольку предыдущую КСУ отменил 2019 года. Согласно закону, была возможность привлекать к ответственности должностных лиц, которые приобрели имущество незаконным образом и не могут объяснить его происхождение.

И практика применения этой статьи двоякая в связи с необходимостью ее трактовки во взаимодействии с другой статьей УК - № 366-1 "Недостоверное декларирование", которую и отменил КСУ. Речь идет о том, что или ты не указываешь всю информацию в декларации или неполную. В противном случае, если одна из этих двух статей не действует, есть возможность избежать ответственности, поскольку ты можешь просто не указывать соответствующие сведения в декларации и не будешь за это наказан.

Почему не все дела о незаконном обогащении имеют приговоры в судах?

— Все дела по незаконному обогащению были отменены в связи с признанием этой статьи неконституционной 2019 года. Новая редакция начала действовать год назад, и первые обвинительные акты по этой статье только сейчас начнут поступать во вновь к ВАКС.

Как следует изменить систему правоохранительную или судебную, чтобы к ответственности привлекали не только сельских голов и мелких чиновников, а топов разных уровней?

— Нужна работающая независимая прокуратура и справедливый суд. По целому ряду антикоррупционных дел, которые ранее годами затягивались в судах, были значительно быстрее вынесены приговоры, когда за дело взялись действительно профессиональные и независимые судьи ВАКС.

Какие поправки нужно внести в документ судя по всему, что происходило в стране?

— Парламент должен перейти к практике принятие не компромиссных, а профессиональных и взвешенных решений, которые позволят принимать нормы, которые будут работать. В то же время, при отсутствии работающей системы органов правопорядка и правосудия, достичь успеха не удастся. Поэтому это составляющие одного решения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рассказали, почему отменили наказание за незаконное обогащение чиновников

Почему суд убрал наказание за коррупцию и теневые доходы, отменив е-декларирования? Для кого это выгодно?

— В решении КСУ сплелись интересы большого количества стейкхолдеров и групп влияния, которые были заинтересованы в развале существующих уголовных дел и отсутствия работающей системы декларирования. К сожалению, часть действительно профессиональных судей КСУ поддержали это решение, поведя аргументы о якобы вмешательстве в деятельность судебной ветви власти и не взяв во внимание целостную картину антикоррупционной системы в Украине.

Какую угрозу несут государстве одиозные решения КСУ, которые идут на руку коррупционерам?

— КСУ является единственным органом конституционной юрисдикции в Украине, решение которого является окончательным и обжалованию не подлежат. В связи с этим, КСУ, пользуясь своими эксклюзивными полномочиями, может повлиять на любую реформу в Украине. Именно поэтому критически необходимо:

- открытая процедура назначения судей КСУ с привлечением международных экспертов, которая позволит убедиться в наличии действительно независимых и профессиональных людей в составе суда;

- совершенствование процедуры принятия решений судьями для того, чтобы судьи достигали определенного решения по действительно сложных и критических для государства вопросам.

26 февраля Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, предусматривающую наказание за незаконное обогащение. По его мнению, это не согласуется с принципами верховенства права и презумпции невиновности. В суд на наказание за незаконное обогащение пожаловались 59 народных депутатов.

В результате Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла 65 уголовных производств, открывшие по статье о незаконном обогащении. В сумме речь идет о 1,3 млрд грн, $1,1 млн и €500 тыс.

Среди фигурантов дел - городской голова Одессы Геннадий Труханов, экс-председатель Государственной фискальной службы Мирослав Продан, экс-министр финансов Александр Данилюк, народные депутаты Игорь Мосийчук и Владимир Новинский, руководитель Радикальной партии Олег Ляшко и другие.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Зеленский начал наказывать за незаконное обогащение». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
ноября

Зеленский начал наказывать за незаконное обогащение

Самое читаемое
&quot;Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму&quot; - ветеран
"Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму" - ветеран
 5 Просмотров: 32076
Вверх ногами: сетью распространяется флешмоб стюардесс
Вверх ногами: сетью распространяется флешмоб стюардесс Просмотров: 25506
Обнаженная итальянка вызвала ажиотаж эротическими снимками
Обнаженная итальянка вызвала ажиотаж эротическими снимками
10
 Просмотров: 15228
30-летняя мать разбилась с тремя сыновьями: показали видео с места трагедии
30-летняя мать разбилась с тремя сыновьями: показали видео с места трагедии
5
 Просмотров: 12114
Гороскоп на 27 ноября: кому конец осени принесет финансовое процветание и успех
Гороскоп на 27 ноября: кому конец осени принесет финансовое процветание и успех
 Просмотров: 9558
Политика
Довыборы в Раду пройдут в марте - ЦИК
Довыборы в Раду пройдут в марте - ЦИК Просмотров: 45
США предоставили Украине помощь в размере $ 4,1 млрд - посольство
США предоставили Украине помощь в размере $ 4,1 млрд - посольство Просмотров: 369
Ермак анонсировал три шага выхода из конституционного кризиса
Ермак анонсировал три шага выхода из конституционного кризиса Просмотров: 234
ВСУ в 2020 году полностью выполнили задачи - главнокомандующий
ВСУ в 2020 году полностью выполнили задачи - главнокомандующий Просмотров: 81
В Минздраве предлагают ввести презумпцию несогласия относительно прививок
В Минздраве предлагают ввести презумпцию несогласия относительно прививок Просмотров: 459
Больше всего комментируют
5
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
5
"Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму" - ветеран
4
Телеканал "Наш" опозорился в прямом эфире
3
Тимошенко - 60. Как за более 20 лет в политике менялся ее облик
3
"Боря-Могильник похоронит вас всех": мэр Днепра Филатов пригрозил Коломойскому и его соратникам
Голосов: 18429
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть