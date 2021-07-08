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четверг, 08 июля 2021 12:43

Зеленский начал грабить население и бизнес ради латания дыр в бюджете - Розенко

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Зеленский начал грабить население и бизнес ради латания дыр в бюджете - Розенко
Павел Розенко: "Зеленский объявил тотальную экспроприацию денег у населения и бизнеса". Фото: LIGA.net

Катастрофические последствия экономической политики Кабмина под эгидой Офиса Президента для государственного бюджета Украины подтолкнули Зеленского к самому простому, как ему кажется, пути решения финансовых проблем государства. Президент взял курс на реализацию беспрецедентных непопулярных мер, которые приведут к тотальному обнищанию большей части населения страны и краху целых стратегических отраслей, за счет которых Украина хоть как-то продолжает держаться на плаву.

Об этом в своем посте пишет эксперт по вопросам социальной политики, экс- вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, сообщают "Украинские новости"

"Всего за 7 первых дней июля 2021 года, с благословения Офиса Президента, украинская власть трижды ударила свой народ обухом по голове", - пишет он.

1 июля Верховная рада приняла в первом чтении скандальный законопроект №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений". Документ грозит катастрофой для всей аграрной отрасли страны.

Документ обязывает селян - владельцев паев площадью свыше 0,5 га, платить налог за аренду своих наделов крупными сельхозпредприятиями, отбирая у простых людей большую часть денег от арендной платы, за счет которых они хоть как-то умудряются выживать в селе. Кроме того Банковая вводит налог на доходы физических лиц от продажи сельхозпродукции, которая выращена на участках личного сельского хозяйства площадью свыше 0,5 га. Но и это еще не все. В пакете дополнительных инициатив, включенных в законопроект, Министерство финансов намерено лишить единого налога, производителей мяса птицы и яиц, что приведет к массовому банкротству ферм и птицефабрик.

6 июля 2021 года вступил в силу Приказ Министерства юстиции № 1203/5, устанавливающий новый порядок взыскания задолженностей физических лиц за коммунальные услуги, по неуплаченным в срок штрафам за нарушение ПДД, алиментам и прочим долгам.

"Отныне государственные и частные исполнители получили право направлять в банки постановления судов (которые штампуются тысячами в минуту без уведомления ответчика) об аресте средств на счетах должников. Банки автоматически спишут со счета всю сумму долга в адрес государства. Если средств недостаточно, суды будут арестовывать и пускать с молотка имущество людей – квартиры, машины и так далее", - констатирует Розенко.

И "вишенкой на торте", по свидетельству эксперта, стал недавний инцидент с компанией "Новая Почта".

"Госпродпотребслужба решила провести внеплановую проверку работы Харьковского отделения №49. Поводом для проверки стала жалоба клиента о повреждении посылки на сумму 500 гривен. Проверяющие потребовали учредительную и финансовую документацию компании у руководителя отделения. Не являясь уполномоченным лицом, руководитель отделения логично предложил ревизорам обратиться к руководству "Новой почты", как того и требует закон. Однако уполномоченные лица Госпродпотребслужбы расценили эти действия как создание препятствий для проведения проверки и выписали максимальный штраф в размере 10% от стоимости реализованных услуг почтового оператора за предыдущий календарный месяц. Сумма штрафа составила 325 851 634, 8 грн!" - констатирует Павел Розенко.

Теперь компания должна заплатить эти немыслимые деньги в течение 15 дней. В противном случае ее счета будут арестованы и вся сумма долга автоматически списана. Это, как полагает эксперт, чревато фактической остановкой деятельности стратегического оператора почтовой связи Украины.

Розенко полагает, что "Новая Почта" вряд ли смирится со столь абсурдным решением власти и будет оспаривать решение Госпродпотребслужбы в судах, вплоть до международных. Однако сам прецедент является очень тревожным сигналом для всех субъектов экономической деятельности в Украине.

"Чем закончится новая фискальная политика "Слуг народа" для них самих, украинского народа и экономики страны пока не понятно, однако то, что при Зеленском Украина начала откровенно трещать по швам – факт очевидный. И сшивать эти швы белыми нитками становится все сложнее", - резюмировал экс-вице-премьер-министр Украины.

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Дата
08
июля

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