"Зеленский на растяжке олигархов" – как начинается политический сезон

Главная цель Зеленского - удержание рейтингов до весны, говорит политолог Виктор Бобыренко. Фото: "Украинская правда"

В Офисе президента на конец осени готовят "политическое шоу", чтобы перекрыть повышение тарифов и обезопасить Владимира Зеленского от конкурентов. Такое мнение Gazeta.ua выразил политолог Виктор Бобыренко.

"Главное событие политического сезона состоится сегодня – встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена. Многое от нее будет зависеть. Но прогнозирую, ничем определяющим она не завершится. В США ждут от нас шагов – прежде всего, борьбу с коррупцией. А не разговоры о ней. Есть ожидания, что будет с Игорем Коломойским. Он под санкциями в США, а у нас нет. Это главная интрига сезона – дожмут ли США в этом вопросе. Только борьба с коррупцией откроет зеленый свет на помощь нашего главного союзника, а затем и Европы", – говорит Бобыренко.

Добавляет: "Второй вопрос – все таки будут повышать тарифы. Платежки принесут еще в начале ноября и все удивятся. Поэтому команде Зеленского нужна информационная завеса. Чтобы переключать внимание общества. Им нужны показания на Петра Порошенко, чтобы в это время сделать политическое шоу. Будет попытки связать Порошенко и Медведчука. Перекрыть внимание людей от тарифов таким образом".

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Главная цель Зеленского – сбережение рейтингов до весны, говорит политолог. Добавляет: "Все мероприятия будут направлять на это. Если Зеленский начнет крестовый поход против олигархов, то они отключают ему теплую ванну. Поэтому он на растяжке".

Если смогут трогать председателя Рады Дмитрия Разумкова, команда президента это будет делать, отмечает Бобыренко. "Но за Разумковым пойдет часть депутатов. Поэтому нужно ли Зеленскому это сейчас? Это можно отложить. Хотя кошка между ними пробежала. А Зеленский зачищает поле от конкурентов", – говорит политолог.

Добавляет: "Сейчас хотят менять трех министров в правительстве, но это не будет играть роли в формировании стратегии. Потому что правительство – это ширма для Офиса президента. Только отраслевые министры могут играть небольшую роль. Но ключевые решения принимают в ОП. Пока Андрей Ермак держится крепко".

Президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в США, где 1 сентября встретится с американским коллегой Джо Байденом. Лидеры стран обсудят вопросы безопасности и стратегического партнерства, подпишут документы в области обороны.