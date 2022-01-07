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суббота, 08 января 2022 09:00

Зеленский на лыжах, Тищенко с митболами, министер-боксер: как прошла первая неделя нового года у политиков
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Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко с супругой Анной и сыном Данилом.
Фото: Facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua
Спикер Руслан Стефанчук пришел под главную елку страны с женой Мариной, сыном Олесем и дочерью Златой.
Нардеп Александр Фельдман в Таиланде интересовался реабилитацией слонов.
"Возвращаемся в рабочий режим", - написала Ирина Верещук, занимающаяся тайским боксом.
Президент Владимир Зеленский с собаками Петей и Норой.

Как прошла первая неделя 2022 года у политиков напоминает Gazeta.ua.

1 января ночью министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко выложил фото с женой и сыном возле елки. "Все будет культура", – написал.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук с семьей пришли вечером под главную елку страны на Софийскую площадь в Киеве.

Нардеп-мажоритарщик из фракции ОПЗЖ Александр Фельдман отдыхал в Таиланде. Оттуда 2 января поделился фото со слоном. "C делегацией Всемирного открытого фонда реабилитации и реинтродукции животных посещаем заповедник Elephant Jungle Sanctuary. Участвующий в масштабной программе по реабилитации слонов, охватывающей около 8 тысяч животных", - объяснил.

Народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко в тот же день была на футбольном поле вместе с бывшим пресс-секретарем главы СБУ Мариной Остапенко.

Президент Владимир Зеленский на третий день нового года запостил фото с сонными собаками у тренажера. "Гантели стоят, Петя спит, Нора зевает. Так выглядит первая тренировка после Нового года. Всем бодрого утра", - написал.

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Возобновила 3 января тренировку по тайскому боксу министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

4 января заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Николай Тищенко показал "нашумевшие митболы по-оболонски".

"Говядина (мягкая часть: филей, вырезка, лопатка) – 500 гр; жирная свинина – 200 гр; чеснок – 1-2 дольки; репчатый лук – 1 шт; петрушка – небольшой пучок; панировочные сухари – 40гр; сухой сыр – 40 гр, черней перец – по вкусу; соль – по вкусу. Для приготовления соуса понадобится: консервированные томаты в собственному соку – 200-300 мл; базилик – небольшой пучок; чеснок – несколько долек; куриный бульон (или говяжий) – 120 мл; красное сухое вино – 120 мл; оливковое масло, черный перец", - рассказал рецепт.

Председатель Черкасской облгосадминистрации Александр Скичко пел за рулем песню Кузьмы Скрябина "Старі фотографії". Видео из Яремче выложила его жена Елизавета Юрушева, дочь миллиардера Леонида Юрушева.

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Публикация от Elizaveta Yurusheva (@elizaveta.yurusheva)

Тем временем депутат от "Голос" Юлия Клименко пришла в столичный военкомат, чтобы стать на учет. "В военкомате сделали большие глаза и спросили, зачем я пришла, узнав что экономист. Потом поняли и дали папку для прохождения медкомиссии и последующего сбора документов", - рассказала.

Об отдыхе с сыновьями в Египте сообщил 5 января ее коллега по фракции Ярослав Юрчишин. "Исследуем рифы, нам включили горки в бассейне и теперь они работают, собрали кучу ракушек", - поведал.

Депутат-"слуга" Евгения Кравчук сходила на рождественский рынок-мастерскую в Чорткове Тернопольской области.

Праздничный стол в Святвечер в компании отца опубликовал бывший спикер, нардеп от "ЕС" Андрей Парубий.

В семейном кругу Рождество праздновал его коллега по фракции Владимир Вятрович. "Рождество 2022. Дидух, дедо и все-все-все. Христос рождается!", - написал.

Зеленский отдыхал на горнолыжном курорте "Буковель" в Ивано-Франковской области. 7 декабря выложил видео. Спускался с горы на лыжах. "Наша Украина. Наши горы. Вижу наши Карпаты. Наши люди. Всем мира, всем добра. Всех с Рождеством" - сказал.

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Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

17 декабря народные депутаты провели последнее по графику очередное заседание Верховной Рады в 2021 году. Также собирался на внеочередное.

Следующее заседание парламента запланировано на 25 января. До этого депутаты должны работать в комитетах и с избирателями.

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08
января

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