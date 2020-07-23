Зеленский на Донбассе встретил швейцарскую гуманитарную помощь

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с президентом Швейцарской Конфедерации Симонеттой Соммаругой во время поездки в Донецкую и Луганскую области встретили швейцарскую гуманитарную помощь.

Они посетили предприятие "Компания "Вода Донбасса".

Помощь в частности касается очистки воды.

"Благодаря этому мы совместно можем не словами, а реальными делами показывать, что Донбасс и Крым - это Украина. Там живут украинцы, мы не забыли о них, и мы делаем все возможное для их скорейшего возвращения в Украину, а следовательно - возвращения к нормальной и безопасной жизни", - сказал Зеленский.

Он приветствовал новую швейцарскую программу сотрудничества с Украиной на следующие 3 года, из общего финансирования которой на нужды "Воды Донбасса" в этом году выделены 1,4 млн швейцарских франков, пишет "Інтерфакс-Україна".

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Президент рассказал о 17 грузовиках с гуманитарным грузом для Украины от Швейцарии.

"15 из которых привезли химикаты и реагенты, один доставит средства индивидуальной защиты в центральную больницу Славянска. А еще один - гидролизные аппараты для очистки воды в Волновахе и Мариуполе", - сказал Зеленский.

Симонетта Соммаруга сказала, что уже переданы 300 тонн помощи для очистки воды и приборы для очистки воды, но это не последняя помощь. В сентябре Швейцария планирует предоставить следующую гуманитарную помощь.

Ранее сообщалось, что военной агрессией Россия нанесла ущерб Украине на $98,4 млрд.