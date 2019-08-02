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пятница, 02 августа 2019 17:30

Зеленский может проиграть войну с Кличко - эксперт

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Зеленский может проиграть войну с Кличко - эксперт
Зеленский и Богдан намерены разделить обязанности мэра Киева и председателя КГГА. Фото: glavcom.ua

Президент Владимир Зеленский должен прекратить атаки на столицу, иначе может проиграть мэру Киева Виталию Кличко.

Об этом сказал политолог Виктор Таран в комментарии Gazeta.ua.

"Зеленскому нужно немедленно прекратить атаки на столицу. Тем более, Кличко начал строить мощную коалицию из украинских и международных партнеров в свою поддержку. Кроме Джулиани и Ляшко ему могут помочь Тимошенко, Вакарчук, Порошенко, Меркель. И поскольку в Украине все хорошо объединяются против общих врагов, шансы Кличко выиграть этот бой растут с каждым публичным раундом", - сказал Таран.

Он пояснил, что и киевляне хотят самостоятельно выбирать главу столицы.

"Сейчас в Киеве видим, как объединяются общественный сектор и местные элиты вокруг него. Если это продолжится, то Виталий выиграет выборы снова. На парламентских выборах при явке 50% в Киеве Зеленский набрал всего 30 процентов. А значит, 70 процентов киевлян его не воспринимают. И это прекрасный электоральный запас для нынешнего мэра", - добавил эксперт.

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Руководитель Офиса президента Андрей Богдан выступил с инициативой разделить должности мэра столицы и главы Киевской городской государственной администрации. Обратился в Кабмин относительно увольнения Виталия Кличко с должности главы КГГА.

Он заявил, что получил предложение от "смотрящего" по Киеву разделить ворованные из бюджета средства, если ОП не будет назначать главой КГГА своего человека. Также сказал, что Кличко на встрече рассказал, что Киевраду контролирует не он, а "2-3" смотрящих ", которые имеют определенные группы депутатов. И если он не будет находить с ними компромиссы," у него не будет большинства в Киевраде".

Кличко просит НАБУ проверить заявление Богдана.

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Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
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