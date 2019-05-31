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пятница, 31 мая 2019 00:36

Зеленский может переговорить с Путиным по телефону

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Зеленский может переговорить с Путиным по телефону
В АП не исключили телефонного разговора Зеленского с Путиным. Фото: ВВС

Президент Украины Владимир Зеленский может провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

"У нас есть много планов относительно телефонных разговоров, включая, возможно, с Путиным. Особенно, когда это касается важных для нас вопросов. Предыдущий президент (Петр Порошенко, - ред.) говорил с президентом России, как вы помните", - сообщил заместитель главы Администрации президента Украины Вадим Пристайко после встречи главы государства с главами МИД Германии и Франции, передает "Интерфакс-Украина".

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Ранее президент Зеленский встретился с министром Европы и иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом и федеральным министром иностранных дел Германии Хайко Маасом.

Стороны обменялись мнениями об условиях и дальнейших шагах для активизации переговорного процесса по Донбассу. Зеленский добавил, что его приоритет - возвращение всех украинских пленных.

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