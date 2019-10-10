Зеленский: Молоко не пью, покупаю сыр по 58 грн за килограмм

Зеленский выбирает гречишный хлеб. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский не знает стоимость молока и заявил, что покупает сыр по 58 грн/кг.

Об этом он сказал в 10-м часу пресс-марафона на Kyiv Food Market, отвечая на вопрос о стоимости молока.

"Я не покупаю молоко, у нас никто не пьет его. Могу сказать, какую цену я плачу за хлеб. Я покупаю хлеб гречневый - очень редко, потому что мне его нельзя есть. Покупаю его в магазине GoodWine. Знаю, что хлеб в целом стоит 15-24 гривен. Я покупаю его за 25-30 гривен - там разный хлеб. Я хожу в этот единственный магазин. Покупаю хлеб, могу купить воду, вино. Люблю очень сыр к вину. Килограмм стоит 58 гривен. Это тот сыр, который я люблю и могу себе позволить", - ответил Зеленский.

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Сегодня президент Владимир Зеленский проводит пресс-марафон на Kyiv Food Market. Он начался в 10:00. Всего на общение с президентом зарегистрировались около 300 журналистов.