Зеленский - Медведчуку: Почему поднимается вопрос пленных только под выборы?

Зеленский заявил, что никогда не встречался с Медведчуком. Фото: ukr.media

Президент Владимир Зеленский не понимает, почему кум Путина Виктор Медведчук поднял вопрос освобождения пленных украинцев только перед выборами в Верховную Раду, куда он баллотируется.

Об этом глава государства сказал на брифинге 27 июня.

"У нас независимая самостоятельная страна. Не понимаю, почему у нас должны быть посредники. Он знает мое отношение к этому вопросу. Это не о личностях. Почему поднимается вопрос возвращения пленных, вопросы прекращения войны с его стороны только под выборы? Спросите его", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что никогда в жизни не встречался с Медведчуком.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский обратился к Путину

Сегодня Виктор Медведчук сообщил, что договорился с главарями боевиков о передаче 4-х украинцев, содержащихся на оккупированных территориях Донбасса.