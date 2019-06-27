Зеленский - Медведчуку: Почему поднимается вопрос пленных только под выборы?

Президент Владимир Зеленский не понимает, почему кум Путина Виктор Медведчук поднял вопрос освобождения пленных украинцев только перед выборами в Верховную Раду, куда он баллотируется.
Об этом глава государства сказал на брифинге 27 июня.
"У нас независимая самостоятельная страна. Не понимаю, почему у нас должны быть посредники. Он знает мое отношение к этому вопросу. Это не о личностях. Почему поднимается вопрос возвращения пленных, вопросы прекращения войны с его стороны только под выборы? Спросите его", - сказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что никогда в жизни не встречался с Медведчуком.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский обратился к Путину
Сегодня Виктор Медведчук сообщил, что договорился с главарями боевиков о передаче 4-х украинцев, содержащихся на оккупированных территориях Донбасса.
Комментарии