Зеленский летит на конференцию по безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский 14-15 февраля посетит с рабочим визитом Германию. Там примет участие в 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Автор: Reuters Украине будет посвящена отдельная сессия.

Во время конференции Зеленский выступит на отдельной сессии, посвященной Украине, а также проведет двусторонние встречи с лидерами иностранных государств, анонсируют в пресс-службе Офиса президента.

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Коррупцию и агрессию России граждане Украины считают главными проблемами, которые мешают развитию страны.