Зеленский летит к Меркель: назвали дату

Это будет первая встреча Зеленского с Меркель. Фото: prm.ua

Президент Владимир Зеленский встретится с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом ФРГ Франк-Вальтером Штайнмайером.

Об этом сообщает ряд СМИ, ссылаясь на источники в дипломатических кругах.

Первым будет визит во Францию. Он запланирован на 17 июня. На следующий день, 18 июня, Зеленский посетит Германию. Это будет его первая встреча с Меркель.

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4 июня президент Украины Владимир Зеленский совершил свой первый зарубежный визит - он посетил Брюссель. Там встретился с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. После встречи Юнкер назвал Зеленского новым другом.