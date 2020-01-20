Зеленский - израильском СМИ: "Я - еврей. А украинцы избрали меня президентом"

Зеленский: В Украине - самый низкий уровень антисемитизма.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине нет антисемитизма.

"Мы имеем очень интересную статистическую информацию, которая будет также интересна для Израиля. Существует опубликованный опрос исследовательского центра Pew Research Center за 2018, который оценивал уровень антисемитизма в Европе. И самый низкий уровень антисемитизма был в Украине", сказал Зеленский израильскому изданию The Times of Israel.

Зеленский обратил внимание на то, что в Киеве охрана синагог является не такой суровой, как в других местах, ведь евреям здесь ничего не угрожает. Он отметил, что в его жилах течет еврейская кровь, но украинцы избрали его главой государства.

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"У меня еврейская кровь. И я президент. И никого это не волнует, не так ли? Никому нет дела. Никто не спрашивает меня об этом ... Конечно, у нас есть процент радикальных людей, но он очень маленький. И именно поэтому я не боюсь сопротивления планам по строительству мемориала в Бабьем Яру".

На этой неделе, 22-23 января президент Украины Владимир Зеленский посетит Израиль. Там примет участие в церемонии, посвященной 75-й годовщине освобождения Освенцима.