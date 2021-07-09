Зеленский использует Китай для дополнительных выгод от США – экономист

"Нельзя допустить, чтобы власть меняла ориентацию и становилась союзниками Китая", говорит Владимир Дубровский. Фото: из открытых источников

Украинская власть может попытаться получить лучшие условия сотрудничества с США через отношения с Китаем. Но может получиться наоборот. Пока о потере финансовой поддержки Штатов от таких шагов речь не идет. Об этом Gazeta.ua рассказал экономист Владимир Дубровский.

"Украина вряд ли станет таким союзником Китая, как Беларусь или Египет. Мы до сих пор является союзником США. Можно предположить, что украинская власть пытается добыть лучшие условия в отношениях с США. Но нельзя допустить, чтобы меняли ориентацию и становились союзниками Китая. От таких заявлений военную или финансовую поддержку США не потеряем. Это не тот фактор, который приведет к кардинальному ухудшению отношений", – говорит Дубровский.

Китай теоретически может предоставлять кредиты, но важно, какие там условия, говорит экономист. "Ибо от США кредиты обусловленные проведением реформ. Какие Украина должна проводить еще и из своих внутренних причин. Но есть еще дополнительная опора – Америка", – говорит Дубровский.

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Добавляет: "У Китая – там будут уступки в инфраструктуре, политические уступки, как с возвращением подписи из резолюции ООН. Я бы настаивал, что Украина не должна брать китайских кредитов".

Кабинет министров шесть дней скрывал соглашение с Китаем, в которой говорится о привлечении средств на льготных условиях от правительства КНР для инфраструктурных проектов, писало издание"НВ". Китайская агентство новостей "Синьхуа" опубликовала слова главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамия, что партия "СН" хочет перенять опыт Коммунистической партии Китая в управлении экономикой. В июне американское агентство Associated Press сообщило, что Китай давил на Украину, чтобы та отказалась от поддержки призыва к более пристальному контролю за правами человека в западном китайском регионе Синьцзян. Китай якобы угрожал задержать вакцины противкоронавируса.