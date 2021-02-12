Зеленский инициировал заседание СНБО

Президент Владимир Зеленский проведет заседание Совета нацбезопасности и обороны.
Заседание должно состояться 19 февраля. Об этом сообщила пресс-служба СНБО.
"На заседании планируется обсудить комплекс вопросов, часть из которых будет рассмотрена в закрытом режиме", - сказано в сообщении.
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Подготовить заседание глава государства поручил секретарю СНБО Алексею Данилову.
Украинская делегация при ОБСЕ проинформировала страны-участницы об оценках внешних угроз, прежде всего со стороны России, как европейской, так и национальной безопасности Украины, которые были представлены в "Белой книге" Службы внешней разведки (СВР).
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