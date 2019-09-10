Зеленский идет на роспуск ЦИК

Президент хочет распустить ЦИК.

Президент Владимир Зеленский сделал представление о досрочном прекращении полномочий членов Центральной избирательной комиссии.

Представление на роспуске уже поступило в Верховную Раду и зарегистрировано.

Оно направлено в профильный Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Заседание комитета запланировано на завтра, 11 сентября, пишет theБабель

В то же время, как сообщает "Дзеркало тижня", ЦИК будет распущена парламентом в ближайшее время.

Ожидалось, что подобный шаг президент сделает после проведения Счетной палатой аудита ЦИК двух избирательным циклов - президентского и парламентского. Однако Счетная палата только планирует начать аудит использования государственных средств комиссией в этом году.

Формальным поводом в обращении президента станет ситуация, сложившаяся на 198-ом избирательном округе Черкасской области.

24 и 26 августа Верховный суд отменил протокол о результатах выборов в этом округе, в котором зафиксирована победа самовыдвиженца Сергея Рудыка. Иск подала кандидат от "Слуги народа" Натальи Дьяченко. В результате Рудык не принял присягу нардепа.

На самом деле Банковую не устраивает контроль над ЦИК, что находится в руках прежнего президента Петра Порошенко и экс-депутата Александра Грановского.

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В сентябре 2018 Верховная Рада назначила 14 новых членов Центральной избирательной комиссии. В нее вошли 6 представителей "Блока Петра Порошенко", 3 - "Народного фронта", по одному от "Самопомощи", "Батькивщины", Радикальной партии, "Возрождения" и "Воли народа". Еще двое остались работать из старого состава.