Зеленский и Трамп дважды пересекутся

Президенты Украины и США встретятся в Варшаве и Нью-Йорке.

Президент Украины Владимир Зеленский и его коллега из США Дональд Трамп смогут пообщаться в Варшаве и Нью-Йорке. Об этом рассказал журналистам временный поверенный в делах США Уильям Тейлор.

"Мы знаем о двух случаях, где оба президента будут присутствовать.

Оба президента хотят пообщаться и в Польше, и в Нью-Йорке. Мы надеемся, что у президентов будут еще и другие возможности для встречи и общения, но, кроме этих двух, мы еще не определились с конкретными другими", - сказал Тейлор, сообщает "Укрінформ"

Относительно официального визита Зеленского в США, то дипломат отметил, что "такой план в целом есть, но конкретных дат пока нет", сейчас идет согласование графиков.

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