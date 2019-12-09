Зеленский и Путин завершили встречу с глазу на глаз

Президент Владимир Зеленский и российский лидер Владимир Путин завершили разговор один на один.

Об этом сообщила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в Twitter.

"Двусторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского и президент России Владимира Путина в рамках "нормандского формата" в Париже завершилась", - написала она.

Сначала состоялись часовые переговоры с участием делегаций, пишет "Украинская правда". В них принимали участие представитель "Нафтогаза" Андрей Витренко, Газпрома Алексей Миллер, украинский и российский министры, отвечающие за вопросы энергетики, - Алексей Оржель и Александр Новак.

Затем президенты Путин и Зеленский поговорили тет-а-тет - беседа длилась менее получаса.

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9 декабря в Париже проходят переговоры в "нормандском формате". В них принимают участие президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент РФ Владимир Путин. С ходом встречи можно ознакомиться ЗДЕСЬ.