Зеленский и Порошенко лидируют в рейтингах, "Слуга народа" и "Европейская Солидарность" впереди других - SOCIS

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За партию "Слуга народа" готовы голосовать 21% тех, кто пойдет на выборы и определился. "Европейскую Солидарность" поддерживают 18,2% украинwtd. Такие данные публикует Центр SOCIS.

Другие партии: ОПЗЖ - 13,5%, "Батькивщина" - 12,9%, "Сила и честь" - 7%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 3,5%, "Свобода" - 3,5%, "Партия Шария" - 3,4%, "Голос" - 3,2%, "Радикальная партия Олега Ляшко" - 2,8%, "За будущее" - 2,2%, "Наши", - 2,2%, "Предложение" - 1,1%, "Оппозиционный блок" - 0,7%.

Владимир Зеленский и Петр Порошенко лидируют в президентском рейтинге.

Если бы выборы состоялись в следующее воскресенье, за Зеленского готовы голосовать 28,1% тех, кто пойдет на выборы и определился. За Порошенко - 16,7%.

Другие кандидаты - Юлия Тимошенко 12,2%, Игорь Смешко 9,6%, Юрий Бойко 9,2%, Владимир Гройсман 4,4%, Евгений Мураев 4,0%, Виктор Медведчук 4,0%, Дмитрий Разумков 2,4 %, Олег Ляшко 2,0%, Олег Тягнибок 1,5%, Виталий Кличко 1,1%, Кира Рудик 0,3%.

Сроки проведения исследования: 28 мая - 3 июня 2021 года. Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), пола, типу поселения (город/село) и разделения на области. Опрос не проводился в АР Крым и на неподконтрольной украинской власти части Донецкой и Луганской областей. Всего было опрошено 2000 респондентов методом телефонного интервью САТІ (Computer Assisted Telephone Interviewing) с использованием планшетов. Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал): +/- 2,4%. Средняя продолжительность одного интервью составила 9 минут.