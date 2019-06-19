Зеленский и Меркель провели брифинг по итогам встречи

Зеленский и Меркель провели брифинг. Фото: ТСН

Президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в Германии, где он встретился с федеральным канцлером Ангелой Меркель.

Главными темами совместного обсуждения стали прекращение боевых действий на Донбассе, санкции против РФ, "газовый вопрос" и дальнейшее сотрудничество, сообщает Журналист.

Зеленский рассказал, что в рамках встречи он обсудил с Меркель перспективы газового транзита через Украину. В то же время он отметил, что Германия готова к переговорам о строительстве газопровода "Северный поток — 2", несмотря на противоположность позиций с Украиной.

Кроме того, поднимался вопрос о необходимости сохранения санкций против России. Меркель отметила, что санкции в отношении России не будут отменены до того момента, пока Крым вернется в Украину. Президент отметил, что Меркель заверила его в неизменности позиции Германии по Донбассу.

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Меркель сообщила, что 12 июля состоится встреча представителей ФРГ, Франции, Украины и России в "нормандском формате", но только на уровне политических советников.