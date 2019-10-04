Зеленский и Лукашенко решили вместе "замахнуться" на Олимпийские игры

На форуме регионов Украина и Беларусь подписали 17 соглашений. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский обсудил с белорусским коллегой Александром Лукашенко возможность подать совместную заявку на проведение Олимпийских игр.

Об этом Лукашенко заявил на Втором форуме регионов Украины и Беларуси в Житомире.

"Президент Украины предлагает нам вместе подумать над тем, а не замахнуться ли нам вообще на Олимпийские игры. Это нам под силу, для двух стран под силу", - сказал глава Беларуси.

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В середине июля Владимир Зеленский заявлял, что хочет провести в Украине Олимпийские игры. Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка отметил, что ближайшие Олимпийские игры, на проведение которых Украина может подавать заявку, - это зимняя Олимпиада в 2030 году или летняя - в 2032 году. Он считает наиболее реалистичным проведение в Украине одних из следующих зимних или летних Юношеских Олимпийских игр.