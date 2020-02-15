Зеленский и госсекретарь США встретились во время неформального ужина

Госсекретарь США Майк Помпео встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским во время неформального ужина на Мюнхенской конференции по безопасности.
На ней также присутствовали жена Майка Помпео - Сьюзен Помпео, федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц и основатель Facebook Марк Цукерберг, пишет НВ со ссылкой на собственные источники и публикует соответствующее фото.
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Закрытый неформальный ужин - это формат Мюнхенской конференции, где политические игроки в неформальной обстановке обсуждают важные вопросы.
Владимир Зеленский находится с двухдневным рабочим визитом в Германии, где принимает участие в 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.
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