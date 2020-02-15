Зеленский и госсекретарь США встретились во время неформального ужина

Госсекретарь США Майк Помпео встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским во время неформального ужина на Мюнхенской конференции по безопасности.

На ней также присутствовали жена Майка Помпео - Сьюзен Помпео, федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц и основатель Facebook Марк Цукерберг, пишет НВ со ссылкой на собственные источники и публикует соответствующее фото.

Автор: nv.ua Владимир Зеленский встретился во время неформального ужина с госсекретарем США Майком Помпео и другими участниками Мюнхенской конференции

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Это план Кремля": Порошенко прокомментировал скандальный документ Мюнхенской конференции

Закрытый неформальный ужин - это формат Мюнхенской конференции, где политические игроки в неформальной обстановке обсуждают важные вопросы.

Владимир Зеленский находится с двухдневным рабочим визитом в Германии, где принимает участие в 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.