Зеленский и Дуда хотят вместе противодействовать "Северному потоку-2"

Достройку "Северного потока-2" допустить нельзя - Зеленский. Фото: ua-energy.org

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой.

Говорили, в частности, о противодействии достройке газопровода "Северный поток-2", сообщает пресс-служба Офиса президента.

Лидеры стран скоординировали шаги в этом вопросе и договорились максимально привлекать международное сообщество. Дуда согласился с Зеленским в том, что нужно приложить все усилия, чтобы не допустить строительства газопровода "Северный поток-2".

"Этот проект, по сути, - ловушка для всей Европы. Его нельзя допустить. Дальнейшее ужесточение санкций против этого проекта - это гарантия энергетической безопасности Европы ", - сказал Зеленский.

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Проектом "Северный поток-2" предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансирование проекта осуществляют европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall. США выступает против реализации "Северного потока-2". Против проекта уже действует пакет ограничительных мер. В частности, дополнительные санкции были включены в одобренный ранее в январе Конгрессом проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год.