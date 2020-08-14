Зеленский хочет вывести Украину из "антитеррористического" органа со штаб-квартирой в Москве

Зеленский предлагает правительству отказаться от участия в деятельности Антитеррористического центра СНГ. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский предлагает правительству отказаться от участия в деятельности Антитеррористического центра СНГ.

Об этом свидетельствует законопроект "О выходе Украины из решений о создании и деятельности Антитеррористического центра стран-участниц Содружества независимых государств", который был зарегистрирован 13 августа.

Антитеррористический центр государств-участников СНГ создали в 2000 году. Его штаб-квартира находится в Москве.

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20 апреля 2018 прекращено действие соглашения между правительством РФ и Кабинетом министров Украины о сотрудничестве в сфере информации, подписанного в Москве 27 февраля 1998.