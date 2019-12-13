Зеленский хочет упростить получение гражданства россиянам – законопроект

Могут упростить получение гражданства тем, кто воевал убежал с РФ. Фото: УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский подал на рассмотрение Верховной Рады проект закона, который упрощает получение гражданства тем, кто воевал или убежал из РФ.

Проект закона предусматривает освобождение от обязанности подавать обязательства прекратить иностранное гражданство при приобретении гражданства Украины при условии принесения присяги гражданина Украины, сообщает пресс-служба президента.

От обязательства прекратить иностранное гражданство могут освободить лиц, которые проходили военную службу по контракту в ВСУ, помогали в обеспечении национальной безопасности и обороны, при условии представления ими декларации об отказе от иностранного гражданства. Предусматривается освобождение от обязанности подавать обязательства для лиц, которые являются гражданами России и претерпели в своей стране преследования.

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"Проект закона предлагает расширить круг лиц, имеющих основания для приобретения гражданства Украины по территориальному происхождению; сократить перечень независящих от лица причин неполучения документа о прекращении иностранного гражданства; пересмотреть основания для потери гражданства Украины; уточнить основания отмены решения об оформлении приобретения гражданства и т.д.", - говорится в сообщении.

Президент предлагает предусмотреть представление декларации об отсутствии иностранного гражданства лицами, претендующими быть принятыми на государственную службу, на службу в органы местного самоуправления, службу в правоохранительных органах.

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