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четверг, 07 октября 2021 14:14

Зеленский хочет сам решать, кто управляет столицей, и мнение киевлян его не смущает - Береза

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Зеленский хочет сам решать, кто управляет столицей, и мнение киевлян его не смущает - Береза
Борисла Береза: "Президента не интересует мнение киевлян". Фото: Уніан

Попытки президента Владимира Зеленского лишить мэра Виталия Кличко части его полномочий в Киеве, говорят о том, что президента не интересует мнение киевлян.

Об этом заявил политик Борислав Береза.

"А теперь Зеленский хочет назначать руководство Киева. То, что киевляне не хотят видеть кандидата от Зеленского во главе столицы и показали это на выборах в 2020 году, Зеленского не смущает. Зеленский хочет сам решать, кому возглавлять КМДА вне зависимости от желания киевлян. Ведь Зеленский хочет таким образом решить два вопроса. Во-первых, он очень хочет устранить потенциального конкурента на следующих президентских выборах, а он видит в Кличко конкурента. И во-вторых, он хочет получить доступ к бюджету Киева, а это все же 2 миллиарда евро. Но киевляне уже решили, кто будет во главе Киева. И хотя мне выбор киевлян не нравится, и я считаю его ошибочным, но это выбор и я его принимаю. А Зеленский уже вкусил власть по полной и хочет назначать всех. Главное, чтоб человек был покорный и управляемый Банковой," - написал депутат ВР VIII созыва в своем телеграм-канале.

Береза напомнил Зеленскому об ответственности за его решение снять Кличко, ведь это правовой нигилизм и преступление.

"Но для проталкивания такого решения надо быть либо испуганным идиотом, либо полным профаном в юриспруденции, либо Зеленским. А можно быть три в одном. И тогда можно пытаться играть в царька, снимать с должностей тех, кто умнее и компетентнее тебя или тех, у кого выше рейтинг доверия. Именно так действует сегодня Зеленский. Но ему было бы неплохо заранее подумать, к чему это приведёт. Хотя, все указывает на то, что прогнозировать он не способен. Зеленский рассчитывает на везение и явно не знает притчи о кольце царя Соломона. Иначе бы он знал, что так будет не всегда и через некоторое время ему придётся отвечать за его правовой нигилизм и преступления. И все же Зеленскому стоит задуматься. Даже если не привык или нечем", - подытожил Береза.

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