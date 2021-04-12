Зеленский хочет провести переговоры с Путиным

Зеленский хочет переговорить с Путиным относительно действий на Донбассе. Фото: pixabay.com

Офис президента Украины Владимира Зеленского пригласил на переговоры президента России Владимира Путина относительно эскалации на Донбассе. Ответа пока нет.

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"Офис президента, конечно же, сделал запрос на переговоры с Владимиром Путиным. Мы пока не получили ответа и очень надеемся, что это не отказ от диалога", - заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, пишет Reuters.

Президент Владимир Зеленский пытался поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным после гибели украинских воинов под Шумами на Донбассе. После 26 марта, когда погибли сразу 4 военнослужащих и двое были ранены, президент Зеленский пытался провести консультации со всеми лидерами, учитывая Путина, но тот отказал.