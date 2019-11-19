Зеленский хочет говорить с Путиным о конкретных сроках окончания российской агрессии

Президент Владимир Зеленский хочет говорить о деоккупации Донбасса с конкретными сроками. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский намерен говорить на встрече в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция и РФ) о конкретных сроках прекращения войны на Донбассе.

Об этом глава государства заявил на брифинге во вторник после встречи с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, пишет "Інтерфакс-Україна"

"Каждый день мы можем говорить о прекращении войны в Донбассе, возвращения наших территорий. Но мы не можем просто об этом говорить - надо договариваться о возвращении наших территорий. Я говорю об изначально понятных каких-то сроках", - сказал Зеленский относительно своих ожиданий от встречи в Париже.

Зеленский отметил, что "хочет говорить о возвращении, деоккупации Донбасса с какими-то более или менее четкими сроками".

"Мы об этом будем говорить. Я буду нарушать этот вопрос", - сказал президент.

Руководители стран "нормандской четверки" могут провести встречу в Париже 9 декабря.

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Весной 2014-го Россия оккупировала Крым. Шестой год продолжается российская агрессия на Донбассе. В войне погибли 4060 украинских военных и добровольцев. Ранения получили почти 10 тыс. человек. Пропавших без вести 410 человек. 12 800 мирных жителей погибли. Ранения получили 24 тыс. человек. 2 млн человек вынуждены были уехать из региона.