Зеленский гулял на новогодней локации – его "поймал" журналист

Журналист Михаил Ткач спросил президента Владимира Зеленского о тайных визитах бизнесмена Ильи Павлюка в Офис президента.

Это произошло на открытии праздничного городка под ОП в пятницу вечером.

Журналист спросил, зачем Павлюк тайно заезжает в ОП и какие вопросы там решает.

На что Зеленский ответил: "К нам в Офис никто тайно не заезжает. Ко мне лично. Бывают бизнесмены, бывают журналисты. Но тайно – нет"

Охрана президента отталкивала журналиста.

Президент был вместе с женой Еленой Зеленской.

Певцы Ольга Полякова и Дзидзьо исполнили новогоднюю песню.

Фото: president.gov.ua

На территории городка будет работать бесплатный инклюзивный каток, карусель для детей и взрослых и дом – резиденция Святого Николая. Также обустроили новогодние фотозоны, елочную ярмарку и торговые домики, где можно приобрести лакомство, напитки и сувениры.

Посетить праздничный городок можно ежедневно, без выходных, с 10:00 до 21:00 во время всех новогодне-рождественских праздников.

Локации создали с помощью меценатов и благотворительных организаций, сообщил сайт президента.

Ранее журналисты выяснили, что Илья Павлюк тайно посещает ОП. Использовал автомобиль с номерами прикрытия, после чего его завозили в Офис. Павлюка называют куратором группы депутатов во фракции "Слуга народа", который координирует их в интересах олигарха Рината Ахметова и своих.