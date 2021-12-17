Зеленский гулял на новогодней локации – его "поймал" журналист

Журналист Михаил Ткач спросил президента Владимира Зеленского о тайных визитах бизнесмена Ильи Павлюка в Офис президента.
Это произошло на открытии праздничного городка под ОП в пятницу вечером.
Журналист спросил, зачем Павлюк тайно заезжает в ОП и какие вопросы там решает.
На что Зеленский ответил: "К нам в Офис никто тайно не заезжает. Ко мне лично. Бывают бизнесмены, бывают журналисты. Но тайно – нет"
Охрана президента отталкивала журналиста.
Президент был вместе с женой Еленой Зеленской.
Певцы Ольга Полякова и Дзидзьо исполнили новогоднюю песню.
На территории городка будет работать бесплатный инклюзивный каток, карусель для детей и взрослых и дом – резиденция Святого Николая. Также обустроили новогодние фотозоны, елочную ярмарку и торговые домики, где можно приобрести лакомство, напитки и сувениры.
Посетить праздничный городок можно ежедневно, без выходных, с 10:00 до 21:00 во время всех новогодне-рождественских праздников.
Локации создали с помощью меценатов и благотворительных организаций, сообщил сайт президента.
Ранее журналисты выяснили, что Илья Павлюк тайно посещает ОП. Использовал автомобиль с номерами прикрытия, после чего его завозили в Офис.
Павлюка называют куратором группы депутатов во фракции "Слуга народа", который координирует их в интересах олигарха Рината Ахметова и своих.
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