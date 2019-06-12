Зеленский готовит нардепам неприятный сюрприз

Согласно Конституции, депутат должен голосовать на заседаниях ВР лично. Фото: politeka.net

Президент Владимир Зеленский внесет в парламент законопроект, предусматривающий уголовную ответственность для народных депутатов за неперсональное голосование.

Об этом рассказал представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук в интервью изданию "РБК-Украина".

"Система для голосования в ВР исчерпала свой ресурс в 2012-м. 7 лет у нас несертифицированная система голосования функционирует.

Пока могу гарантировать, что в ближайшее время президент внесет законопроект, которым будет предусмотрена уголовная ответственность за неперсональное голосование", - сказал Стефанчук.

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Ранее спикер Андрей Парубий анонсировал введение новой системы электронного голосования. По его словам, в феврале аппарат ВР начал масштабную работу по внедрению электронной карточки для украинских депутатов.