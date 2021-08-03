"Зеленский готовит информационную бомбу" – политолог о деле Чауса

"Чауса вытащили, чтобы заставить его дать компромат на Порошенко", говорит Виктор Бобыренко. Фото: Офис президента

Команда президента Владимира Зеленского из дела экс-судьи Николая Чауса пытается получить показания против пятого президента Петра Порошенко. Такое мнение Gazeta.ua выразил политолог Виктор Бобыренко.

"Чауса вытащили, чтобы заставить его дать компромат на Порошенко. Власть повысит тарифы осенью. Это может съесть рейтинг Зеленского. Поэтому готовят несколько информационных бомб. Чтобы сбить негатив, надо громко бороться с олигархами. Чаус, как говорят, был ручным судьей пятого президента. Сейчас с ним работают спецслужбы, чтобы он это признал", – говорит Бобыренко.

Добавляет: "Речь идет не просто о соревнованиях двух ведомств – НАБУ и СБУ. Бюро делало свою работу. Служба безопасности мешала. Последнюю контролирует Зеленский. Хочет свидетельств на Порошенко".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чаус имеет два статуса одновременно - адвокат раскрыл подробности дел

Теперь имеем проблемы с союзниками, отмечает Бобыренко. "Нарушили суверенитет Молдовы. Пришли на территорию другого государства, чтобы похитить человека. Чем мы лучше российских офицеров Александра Мышкина и Анатолия Чепиги (отравили бывшего российского разведчика Сергея Скрипача и его дочь в Великобритании. – ГПУ)? Это дополнительный вопрос Джо Байдена к Зеленскому во время предстоящей встречи. Украина действительно правовое государство? Рупоры Кремля разнесут, что Украина – не европейская. Любой подобный провал – в интересах Москвы. Там сделают мыльный пузырь для рядового жителя Запада", – говорит политолог.

Экс-судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус имеет два статуса - подозреваемого по делу, которое расследует НАБУ относительно вероятной взятки, и потерпевшего по делу о его похищении, которое расследует СБУ. 30 июля в одном из сел на юге Винницкой области нашли Николая Чауса. Его привезли в Киев силы СБУ, где у них пытались отбить екссуддю детективы НАБУ. В августе 2016 Чауса задержали при получении взятки в $150 тыс. Арестовать его не смогли, поскольку Верховная Рада не дала на это разрешение. Затем Чаус исчез. В апреле его похитили в Кишиневе. Перед этим суд разблокировал его экстрадицию в Украину.