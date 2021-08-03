"Зеленский готовит информационную бомбу" – политолог о деле Чауса

 
Ексклюзивы
1/5
Ни единого артефакта русской культуры. Опровергли выдающуюся роль Екатерины II в развитии юга Украины
Ни единого артефакта русской культуры. Опровергли выдающуюся роль Екатерины II в развитии юга Украины
Просмотров: 1395
Новое стало традиционным: какие иностранные блюда прижились в Украине за 30 лет независимости
Новое стало традиционным: какие иностранные блюда прижились в Украине за 30 лет независимости
Просмотров: 819
Сахар и масло бьют ценовые рекорды: что подорожало в августе
Сахар и масло бьют ценовые рекорды: что подорожало в августе
Просмотров: 810
"Мы поможем" - украинский дипломат прогнозирует распад России
"Мы поможем" - украинский дипломат прогнозирует распад России
Просмотров: 756
Успешную Украину увидят рожденные после 2010 года - астролог
Успешную Украину увидят рожденные после 2010 года - астролог
Просмотров: 396
Ни профессионализма, ни патриотизма, ни порядочности: Огрызко жестко описал власть Зеленского
Ни профессионализма, ни патриотизма, ни порядочности: Огрызко жестко описал власть Зеленского
Просмотров: 1350
"Нас раздели, как девочек и мальчиков" - Огрызко о ядерном разоружении
"Нас раздели, как девочек и мальчиков" - Огрызко о ядерном разоружении
2 Просмотров: 684
"Приведет к вооруженному сопротивлению" - какие вызовы стоят перед Зеленским
"Приведет к вооруженному сопротивлению" - какие вызовы стоят перед Зеленским
9 Просмотров: 2556
Если советники Монастырского перегрызутся между собой, изменений в МВД не будет - политолог
Если советники Монастырского перегрызутся между собой, изменений в МВД не будет - политолог
Просмотров: 387
Поехал на Донбасс впервые за четыре месяца – чем Зеленский запомнился на этой неделе
Поехал на Донбасс впервые за четыре месяца – чем Зеленский запомнился на этой неделе
15 Просмотров: 1656
Фото
Все фото
4
5
5
21
7
Мендель вверх ногами пожаловалась на травлю и &quot;патриотических псевдопатриотов&quot;
Мендель вверх ногами пожаловалась на травлю и "патриотических псевдопатриотов"
Муж белорусской спринтерши Тимановской уехал в Украину
Муж белорусской спринтерши Тимановской уехал в Украину
Поехал на Донбасс впервые за четыре месяца – чем Зеленский запомнился на этой неделе
Поехал на Донбасс впервые за четыре месяца – чем Зеленский запомнился на этой неделе
Аваков в отпуске в Италии, Порошенко на велосипеде, Разумков на корабле в Одессе – как провели неделю политики
Аваков в отпуске в Италии, Порошенко на велосипеде, Разумков на корабле в Одессе – как провели неделю политики
Показали коррупционные риски украинских политиков - у кого больше всего
Показали коррупционные риски украинских политиков - у кого больше всего
Видео
Все видео
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Мендель шлет в Кремль дифирамбы о Ермаке, Арахамия- "шантажист мира". Самые большие политические маразмы июля
Мендель шлет в Кремль дифирамбы о Ермаке, Арахамия- "шантажист мира". Самые большие политические маразмы июля
НАБУ пыталась остановить авто СБУ с Чаусом
НАБУ пыталась остановить авто СБУ с Чаусом
"Голос" заявил о 86% поддержки Рудык. Некоторые делегаты говорят о "фарсе"
"Голос" заявил о 86% поддержки Рудык. Некоторые делегаты говорят о "фарсе"
"Езжай к Лукашенко, которому ж*пу облизываешь" - Шкиряк публично обругал нардепа Шевченко
"Езжай к Лукашенко, которому ж*пу облизываешь" - Шкиряк публично обругал нардепа Шевченко
Интервью
1/5
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Просмотров: 1503
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
Просмотров: 1458
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
Просмотров: 252
Невеста должна выходить замуж невинной. Венок - признак девственности: какие суеверия прижились в Украине
Невеста должна выходить замуж невинной. Венок - признак девственности: какие суеверия прижились в Украине
Просмотров: 846
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Просмотров: 2268
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
30 июля 2021
Просмотров: 1774
Красномовна відповідь
На початку року сусідка 21-річна Олена влаштувалася секретаркою на завод із перероблювання олійних культур у райцентрі. Підприємство з іноземними ...
вторник, 03 августа 2021 20:23

"Зеленский готовит информационную бомбу" – политолог о деле Чауса

6 Комментировать
&quot;Зеленский готовит информационную бомбу&quot; – политолог о деле Чауса
"Чауса вытащили, чтобы заставить его дать компромат на Порошенко", говорит Виктор Бобыренко. Фото: Офис президента

Команда президента Владимира Зеленского из дела экс-судьи Николая Чауса пытается получить показания против пятого президента Петра Порошенко. Такое мнение Gazeta.ua выразил политолог Виктор Бобыренко.

"Чауса вытащили, чтобы заставить его дать компромат на Порошенко. Власть повысит тарифы осенью. Это может съесть рейтинг Зеленского. Поэтому готовят несколько информационных бомб. Чтобы сбить негатив, надо громко бороться с олигархами. Чаус, как говорят, был ручным судьей пятого президента. Сейчас с ним работают спецслужбы, чтобы он это признал", – говорит Бобыренко.

Добавляет: "Речь идет не просто о соревнованиях двух ведомств – НАБУ и СБУ. Бюро делало свою работу. Служба безопасности мешала. Последнюю контролирует Зеленский. Хочет свидетельств на Порошенко".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чаус имеет два статуса одновременно - адвокат раскрыл подробности дел

Теперь имеем проблемы с союзниками, отмечает Бобыренко. "Нарушили суверенитет Молдовы. Пришли на территорию другого государства, чтобы похитить человека. Чем мы лучше российских офицеров Александра Мышкина и Анатолия Чепиги (отравили бывшего российского разведчика Сергея Скрипача и его дочь в Великобритании. – ГПУ)? Это дополнительный вопрос Джо Байдена к Зеленскому во время предстоящей встречи. Украина действительно правовое государство? Рупоры Кремля разнесут, что Украина – не европейская. Любой подобный провал – в интересах Москвы. Там сделают мыльный пузырь для рядового жителя Запада", – говорит политолог.

Экс-судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус имеет два статуса - подозреваемого по делу, которое расследует НАБУ относительно вероятной взятки, и потерпевшего по делу о его похищении, которое расследует СБУ.

30 июля в одном из сел на юге Винницкой области нашли Николая Чауса. Его привезли в Киев силы СБУ, где у них пытались отбить екссуддю детективы НАБУ.

В августе 2016 Чауса задержали при получении взятки в $150 тыс. Арестовать его не смогли, поскольку Верховная Рада не дала на это разрешение. Затем Чаус исчез.

В апреле его похитили в Кишиневе. Перед этим суд разблокировал его экстрадицию в Украину.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
6 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Зеленский готовит информационную бомбу" – политолог о деле Чауса». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

6

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
августа

"Іван вмирає...Похукайте на серце, розпаліть"

Украина и Россия заключили соглашение о флоте в Крыму

Рада приняла закон, который заложил радикальные изменения в развитии экономики

Кличко объявил о завершении спортивной карьеры: известно, когда может вернуться

Пилот приземлился на площади среди Москвы

Квадратный, в виде пирамиды или желтый: интересные факты об арбузе

Самое читаемое
Широкие пляжи, чистое море и дорогие арбузы: как отдыхают украинцы на диком пляже Затоки
Широкие пляжи, чистое море и дорогие арбузы: как отдыхают украинцы на диком пляже Затоки
21
 Просмотров: 12285
Каменских и экс-возлюбленная Позитива щеголяют фигурами на отдыхе в Хорватии
Каменских и экс-возлюбленная Позитива щеголяют фигурами на отдыхе в Хорватии
5
 Просмотров: 9351
Возил в машине и насиловал: злоумышленник 5 ч. издевался над 18-летней
Возил в машине и насиловал: злоумышленник 5 ч. издевался над 18-летней Просмотров: 7038
Гороскоп на 3 августа: как не пропустить свой шанс на счастье
Гороскоп на 3 августа: как не пропустить свой шанс на счастье
 Просмотров: 7029
В Раде готовят ограничения для невакцинированных украинцев
В Раде готовят ограничения для невакцинированных украинцев 15 Просмотров: 6930
Политика
Главнокомандующий ВСУ объяснил запрет чиновникам посещать зону ООС
Главнокомандующий ВСУ объяснил запрет чиновникам посещать зону ООС Просмотров: 225
"ЕС" требует от власти скорейшего расследования гибели Шишова
"ЕС" требует от власти скорейшего расследования гибели Шишова 1 Просмотров: 117
Киркорову запретили въезд в Украину
Киркорову запретили въезд в Украину 1 Просмотров: 387
Порошенко пообещал привезти на передовую больше систем видеонаблюдения
Порошенко пообещал привезти на передовую больше систем видеонаблюдения Просмотров: 81
Мэр Тернополя пригрозил фестивалю "Файне місто" за выступление "антихристианской" группы
Мэр Тернополя пригрозил фестивалю "Файне місто" за выступление "антихристианской" группы Просмотров: 405
Больше всего комментируют
15
В Раде готовят ограничения для невакцинированных украинцев
4
Мендель вверх ногами пожаловалась на травлю и "патриотических псевдопатриотов"
4
"Зеленский готовит информационную бомбу" – политолог о деле Чауса
4
Резкого роста тарифов на электроэнергию не будет - пресс-секретарь Зеленского
3
В ОП не рискнули связать смерть Шишова с Лукашенко
Голосов: 7924
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть