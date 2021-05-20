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четверг, 20 мая 2021 15:24

Зеленский - это приговор Украине, а не Порошенко - "ЕС"

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Зеленский - это приговор Украине, а не Порошенко - &quot;ЕС&quot;
"Европейская солидарность": "Для Зеленского пора нести ответственность за свою деятельность и бездеятельность". Фото: Українська правда

Президент Владимир Зеленский из-за своего дилетантизма и некомпетентности несет угрозу не пятому главе государства Петру Порошенко, а всей Украины.

Об этом заявили в пресс-службе партии "Европейская солидарность", комментируя слова президента.

"Зеленский лично, - это, к сожалению, приговор Украине. А для 50 тысяч украинцев, умерших от ковид-19 Зеленский, как лично ответственный за провал вакцинации, стал смертным приговором. И это только по официальным данным, которые сфальсифицированы. А по данным Национальной академии наук, Зеленский стал смертным приговором для почти 150 тысяч человек ", - говорится в заявлении политсилы.

"ЕС" в комментарии также отметили, что Порошенко уже 2 года не президент. В партии убеждены, что для Зеленского пора, особенно при том объеме абсолютной власти, которой он обладает, нести ответственность за свою деятельность и бездеятельность, а не перекладывать ее на предшественников, собственное правительство или министров.

"Зеленский - сам по себе, страна - сама по себе - как параллельные прямые, которые никогда не пересекаются", - поделились впечатлениями от пресс конференции в "Европейской солидарности".

Напомним, сегодня, 20 мая, на территории ГП "Антонов" в Киеве состоялось ежегодное общение главы государства с прессой. На мероприятие зарегистрировались около сотни представителей СМИ.

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Дата
20
мая

Два года в Украине нет посла США

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