Зеленский - это приговор Украине, а не Порошенко - "ЕС"

"Европейская солидарность": "Для Зеленского пора нести ответственность за свою деятельность и бездеятельность". Фото: Українська правда

Президент Владимир Зеленский из-за своего дилетантизма и некомпетентности несет угрозу не пятому главе государства Петру Порошенко, а всей Украины.

Об этом заявили в пресс-службе партии "Европейская солидарность", комментируя слова президента.

"Зеленский лично, - это, к сожалению, приговор Украине. А для 50 тысяч украинцев, умерших от ковид-19 Зеленский, как лично ответственный за провал вакцинации, стал смертным приговором. И это только по официальным данным, которые сфальсифицированы. А по данным Национальной академии наук, Зеленский стал смертным приговором для почти 150 тысяч человек ", - говорится в заявлении политсилы.

"ЕС" в комментарии также отметили, что Порошенко уже 2 года не президент. В партии убеждены, что для Зеленского пора, особенно при том объеме абсолютной власти, которой он обладает, нести ответственность за свою деятельность и бездеятельность, а не перекладывать ее на предшественников, собственное правительство или министров.

"Зеленский - сам по себе, страна - сама по себе - как параллельные прямые, которые никогда не пересекаются", - поделились впечатлениями от пресс конференции в "Европейской солидарности".

Напомним, сегодня, 20 мая, на территории ГП "Антонов" в Киеве состоялось ежегодное общение главы государства с прессой. На мероприятие зарегистрировались около сотни представителей СМИ.