Зеленский еще больше оторвался от Порошенко - рейтинг

Пропасть между рейтингом Владимира Зеленского и Петра Порошенко почти 10%.

Шоумен Владимир Зеленский снова лидирует в президентском рейтинге, а президент Петр Порошенко и лидер "Батьківщина" Юлия Тимошенко идут вслед почти наравне. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг" за 19-28 февраля.

Зеленского поддерживают 25,1% тех, кто определился и намерен голосовать, пишет "Українська правда"

Вторую позицию делят между собой Порошенко (16,6%) и Тимошенко (16,2%).

За лидера партии "Опозиційна платформа – За життя" Юрия Бойко готовы отдать свои голоса 11,3%, лидера "Громадянська позиція" Анатолия Гриценко - 7,7%, лидера Радикальна партія Олега Ляшко - 5,6%, мэра Львова Андрея Садового, который в пятницу заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов, - 3%.

За председателя партии "Наші" Евгения Мураева - 2,5%, экс-главу СБУ Игоря Смешко - 2,5%, остальные кандидаты не пересекают рубеж в 2%.

В то же время, доля респондентов, которые еще не определились или не планируют участвовать в выборах составляет 31,9%.

Погрешность опроса составляет не более 2%. Для исследования было опрошено 2500 респондентов в возрасте от 18 лет.

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По данным группы "Рейтинг" в январе Владимир Зеленский имел 19%, Юлия Тимошенко - 18,2%, Петр Порошенко - 15,1%.