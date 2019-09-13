Зеленский движется в рамках социологии

Сейчас президент старается не идти против мнения населения. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский пока не стал настоящим политиком, который проводит решительные шаги. В тоже время руководствуется мерками социологии.

Об этом Gazeta.ua сказал политолог Николай Давыдюк.

"Зеленский победил на президентских выборах и утвердился в своей победе на парламентских. В сумме это дало ему неплохую основу. Он до сих пор находится в режиме избирательной кампании. Пытается играть на позитиве, поднимать популярные темы.

Больше добавил август - когда все политические силы взяли паузу, а президент со "Слугой народа" были постоянно на виду. Это еще больше подняло доверие. Помогли новые в списках, хамовитое поведение к чиновникам среднего уровня, человекоцентричность. После усталости от Порошенко, когда последние 2 года его президентства были энергетически сложными, перегруженными, политика Зеленского очень легко заходит. Фактически Порошенко подыграл, создал площадку.

Фактически Порошенко подыграл, создал площадку

Зеленский пытается отвечать на те запросы, которые ему замеряют социологией. Движется в этих пределах. 92% украинцев хотят снятия с депутатов неприкосновенности - снимают. Но перед президентом стоит вызов - сможет ли он вести народ на непопулярные, но очень нужные стране решения, которые оценят через годы. Станет ли настоящим политиком, который войдет в историю? Пока таких шагов не было.

Украинцы продолжают находиться в состоянии "медового месяца", когда многое прощается. Например, Кабмин боится брать на себя политическое лидерство, сказать что-то не то, прячется. Ощущение, будто министры поехали учиться в Трускавец.

Сейчас президент старается не идти против мнения населения. Если видит, что где-то не получается - отступает. Украинцы дают шанс, надеются, мечтают и верят. Если произойдет обрыв рейтинга, он будет жестким. Не по 2-3%. Это еще один вызов для президента. Зеленский это понимает, держат дисциплину во фракции - за кнопкодавство "слуги народа" просят прощения. Но один-два публичные скандалы, некоторые нардепы покажут свои истинные лица и "маховик" может закружиться", - говорит Николай Давыдюк.

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55% граждан считают, что дела в Украине идут в правильном направлении. Деятельностью президента Владимира Зеленского довольны 71%. Таковы результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного с 6 по 10 сентября.