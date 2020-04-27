Зеленский: Давайте разрешим открыть рынки

Президент Зеленский занимается вопросами продуктовых рынков. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский призвал открыть продовольственные рынки. Об этом шла речь на совещании по вопросам предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

"Поскольку продовольственные рынки чрезвычайно важны для выживания и питания многих граждан, нужно думать, как дать им возможность работать безопасно. Давайте установим четкие правила и позволим их открыть. Надо учиться жить и работать в новых условиях", - сказал Зеленский.

Есть более 280 крытых продовольственных рынков, которые обеспечивают продуктами украинцев и дают возможность сбыта продукции малым фермерам.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, вопрос открытия рынков, механизма их безопасного функционирования и четких санкций за несоблюдение правил нужно рассмотреть в среду. Чтобы начать открывать рынки до конца этой недели.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что уровень смертности от Covid-19 в Украине невысокий и составляет чуть более 2%.

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По состоянию на утро 27 апреля в Украине 9009 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 220 летальных, 864 пациента выздоровели. За сутки зафиксировали 392 новых случая.