Зеленский дал должность соратнику Тимошенко

Президент Владимир Зеленский назначил бывшего народного депутата Бориса Тарасюка постоянным представителем Украины при Совете Европы.

Соответствующий указ издан 24 декабря.

Борис Тарасюк является заместителем председателя партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

Дважды возглавлял МИД - при президентстве Виктора Ющенко и Леонида Кучмы.

Был нардепом 5 созывов.

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Владимир Зеленский в Facebook заявил, что Юлия Тимошенко приходила с предложением трудоустроить своих кандидатов на "сладкие" должности. Взамен предлагала голоса нардепов в Верховной Раде.

Тимошенко ответила ему в Facebook словами: "Хотелось бы говорить с Вами, Владимир Александрович, о судьбе страны, но Вы выбрали другой тон. Жаль ...

Тогда напомню Вам, что есть еще одна давняя украинская традиция. Раз в пять лет некоторым украинским президентам кажется, что они взяли джек-пот! А дальше все по сценарию ... Ну вы в курсе ... Словом, ждем Вас на корпоративах ... Можно со своим пианино ".

Сами же "договорняки", о которых заявил Зеленский, в своем посте не прокомментировала.