Зеленский бросил тень на Коломойского

Протесты против рынка земли разгоняет Коломойский, говорит президент.

На встрече с народными депутатами от партии "Слуга народа" президент Владимир Зеленский заявил, что к протестам против введения рынка земли причастен олигарх Игорь Коломойский.

13 ноября, в день голосования, депутаты "СН" собрались, чтобы поговорить с Зеленским. Президент убеждал нардепов голосовать "за" и объяснял, почему его идея с референдумом касательно иностранцев - это выигрышная комбинация, сообщает "Економічна правда"

По словам присутствующих, президент отмечал, что "протесты разгоняет только один человек". Речь шла о Коломойском.

Зеленский отметил, что "такие меры оппонентов все равно действуют", и именно из-за рисков распространения протестных настроений он предложил провести референдум о продаже земли иностранцам.

"Слуги" пока остались с "земельным" вопросам наедине".

"Сейчас после встречи с президентом шансы на то, что законопроект будет проголосован - 50 на 50", - рассказал один из нардепов.

Другие партии будут голосовать "против".

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13 ноября Верховная Рада в первом чтении рассмотрит 11 законопроектов о рынке земли в Украине. Об этом говорится в повестке дня на сайте парламента.