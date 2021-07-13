Зеленский анонсировал закон о национальных сообществах

Офис президента поставил задачу разработать новое законодательство. Фото: president.gov.ua

Законопроект о национальных сообществах в Украине почти готов.

Речь именно о нацсообществах, а не нацменьшинствах, акцентировал президент Владимир Зеленский на форуме "Украина 30".

"Офис президента поставил задачу разработать новое законодательство. Идет активная работа над законом о национальных сообществах. Ни одна национальность в нашем государстве не должна чувствовать себя меньшинством: менее важным или менее защищенным. Никто не может быть в меньшинстве, потому что все мы граждане Украины - равные, достойные, родные", - заявил он.

Зеленский пояснил, что ему не нравится словосочетание "национальное меньшинство", потому что оно звучит так, что человек чувствует себя неравным.

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В феврале Зеленский предложил разработать новый закон о национальных меньшинствах. Президент заявил о необходимости защищать их, чтобы не повторилась история, которая произошла с украинскими Крымом и Донбассом.