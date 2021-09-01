Зеленские в имении Вашингтона установили украиноязычный аудиогид

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой посетили Маунт-Вернон - поместье первого президента Соединенных Штатов Америки Джорджа Вашингтона. Первая леди сообщила о запуске здесь украиноязычного аудиогида. Он 31-й в рамках ее проекта.

Украинский стал шестым языком, который будет звучать в Маунт-Верноне.

"Рада, что границы проекта культурной дипломатии Украины расширяются, международная сеть аудиогидов становится все больше. Наконец мы представлены и в США.

Впервые это происходит на другом континенте и в знаковом учреждении - поместье Маунт-Вернон. Сегодня особенно важно налаживать отношения между странами именно через культуру, дипломатию и "мягкую силу", о которой сейчас много слышим и говорим", - сказала супруга президента.

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"Я знаю, как отзываются об этом украинцы, как им нравится, когда в Европе и в других частях мира появляются украиноязычные аудиогиды. И вот есть первый аудиогид в Соединенных Штатах Америки", - сказал Зеленский.

Елена Зеленская напомнила, что посольство Украины находится в доме Фореста-Марбери. Там в 1791 году Вашингтон подписал соглашение о передаче правительству земель для основания столицы страны - города Вашингтона.

Сеть украиноязычных аудиогидов - часть проекта культурной дипломатии. Главной целью является распространение украинского языка и усиление имиджа страны на международной арене. Сегодня украиноязычные аудиогиды работают в Лондонском Тауэре, Версале, галерее Альбертина, дворце Долмабахче, Музее Ваза и других ведущих институциях мира.

Территория усадьбы Джорджа Вашингтона состоит из исторических зданий, плантаций и садов. Имение окружает ряд туристических маршрутов и смотровых площадок. Одним из основных зданий является музей и образовательный центр, где можно увидеть оружие, одежду и предметы быта первого президента США. Также на территории расположена национальная библиотека имени Фреда В. Смита, которая занимается исследованием жизни Вашингтона.