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среда, 04 сентября 2019 08:22

"Зеленая кнопочка": что известно о Елене Криворучкиной со "Слуги народа"

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&quot;Зеленая кнопочка&quot;: что известно о Елене Криворучкиной со &quot;Слуги народа&quot;
Народный депутат от президентской партии "Слуга народа" 47-летняя Елена Криворучкина вела интимную переписку во время заседания ВР. Фото - Украинская правда

Народный депутат от президентской партии "Слуга народа" 47-летняя Елена Криворучкина стала звездой сети после опубликования ее интимной переписки.

О ней известно, что родилась в Кривом Роге Днепропетровской области. Сейчас живет в Киеве.

Эколог и экономист, кандидат экономических наук по специальности экономическая геология, доцент кафедры экономики и предпринимательства КЭИ КНЭУ имени Вадима Гетьмана. В Раду попала по мажоритарному округу №32 в Кривом Роге и заняла пост заместителя председателя комитета по вопросам экологической политики.

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В свое время окончила Криворожский государственный педагогический университет по специальности биология с дополнительной специальностью химия. А также Криворожский экономический институт КНЭУ имени Вадима Гетьмана по специальности экономика предприятия.

В диссертации, которую она успешно защитила, Криворучкина изучала экологические проблемы Кривого Рога.

Нардеп является автором более 70 научных работ, среди которых научные статьи, монографии и учебники.

Елена Криворучкина вела романтическую беседу в мессенджере сразу после принятия закона об отмене депутатской неприкосновенности. Переписывалась с человеком, который у нее в телефоне записан как "Любимый". Неприкосновенность сняли. Поэтому хотела заниматься любовью со своим бойфрендом день и ночь, писала она.

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