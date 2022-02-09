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среда, 09 февраля 2022 09:57

Ждем єБилет на "Квартал": сети взорвались фотожабами о бесплатных смартфонах
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Президент Владимир Зеленский 8 февраля пообещал вакцинированным украинцам от 60 лет раздать смартфоны и льготные тарифы.

Новую государственную программу "єСмартфон" запустят в Украине весной 2022 года, по его словам.

"Цель - доступ в интернет всех граждан Украины. Преимущества цифрового государства должны быть доступны всем независимо от возраста", - сказал Зеленский.

В сети уже шутят, что ждем єГгречку, єКалендарики, єВалюту и єБилет на концерт "Квартала". Все в смартфоне под выборы. Gazeta.ua предлагает реакцию пользователей и интересные мемы на эту тему.

Президент Владимир Зеленский пообещал вакцинированным украинцам от 60 лет раздать смартфоны и льготные тарифы. Сети отеагировали
Фото: facebook.com/aleksej.golobuckij
Президент Владимир Зеленский пообещал вакцинированным украинцам от 60 лет раздать смартфоны и льготные тарифы. Сети отеагировали
Президент Владимир Зеленский пообещал вакцинированным украинцам от 60 лет раздать смартфоны и льготные тарифы. Сети отеагировали
Президент Владимир Зеленский пообещал вакцинированным украинцам от 60 лет раздать смартфоны и льготные тарифы. Сети отеагировали
Президент Владимир Зеленский пообещал вакцинированным украинцам от 60 лет раздать смартфоны и льготные тарифы. Сети отеагировали

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"Говорят, смартфон можно будет обменять на лекарства или продать и заплатить за коммуналку", – написал в Facebook журналист Михаил Ткач.

"Дело в том, что сначала должно вырастить миллиард деревьев, потом их нужно продать, а на те деньги уже купить смартфоны. Теперь стало понятно для чего миллиард деревьев", - говорит Валерий Урожай.

Президент Владимир Зеленский заявил об запуске "Дія.City". Это специальный правовой режим для IT-индустрии, который позволит создать в Украине мощный IT-хаб в Центральной и Восточной Европе.

Также Зеленский анонсировал услугу в "Дії" - опрос. Это первый масштабный инструмент электронной демократии.

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Дата
09
февраля

Раздевалась, словно искала блоху: впервые показали стриптиз

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