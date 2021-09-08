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Зчлужный и Ляшко будут бороться с ковидом. Зеленский изменил состав совета

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Зчлужный и Ляшко будут бороться с ковидом. Зеленский изменил состав совета
Зеленский сменил состав Координационного совета по противодействию коронавируса. Фото: Украинская правда

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил внесение изменений в состав Координационного совета по противодействию коронавирусу.

В персональном составе совета утвердили главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и министра здравоохранения Виктора Ляшко, указ № 456/2021 опубликован на сайте президента.

В соответствии с указом президента из состава совета были выведены четыре человека:

бывший министр внутренних дел Арсен Аваков;

бывший министр здравоохранения Илья Емец;

бывший министр инфраструктуры Владислав Криклий;

бывший главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

В состав Координационного совета ввели:

министра инфраструктуры Александра Кубракова;

министра внутренних дел Дениса Монастырского;

заместителя министра здравоохранения - главного санитарного врача Игоря Кузина.

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Рост количества больных в Украине начался в начале августа. В связи с этим пик заболеваемости может прийтись на октябрь-ноябрь. Можем иметь только один месяц стабильного пика заболеваний, но учитывая предыдущие волны, это может продолжаться и два-три месяца.

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