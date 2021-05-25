Завтра состоится встреча "нормандских советников" по Донбассу

Переговоры по Донбассу состоятся в нормандском формате. Фото: DW

На 26 мая запланированы очередные переговоры политических советников лидеров государств-участников "нормандского формата".

Об этом сообщил спикер украинской делегации в ТКГ по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ТКГ рассказали, от чего зависит встреча Зеленского с Путиным

"26 мая запланированы переговоры по Донбассу в "нормандском формате" на уровне политических советников", - отметил спикер.

Арестович добавил, что переговоры состоятся в режиме видеоконференции.

После встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена начнется обострение, считает представитель Донецка в украинской делегации в политической подгруппе в ТКГ Сергей Гармаш.