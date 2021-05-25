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вторник, 25 мая 2021 18:57

Завтра состоится встреча "нормандских советников" по Донбассу

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Завтра состоится встреча &quot;нормандских советников&quot; по Донбассу
Переговоры по Донбассу состоятся в нормандском формате. Фото: DW

На 26 мая запланированы очередные переговоры политических советников лидеров государств-участников "нормандского формата".

Об этом сообщил спикер украинской делегации в ТКГ по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович.

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"26 мая запланированы переговоры по Донбассу в "нормандском формате" на уровне политических советников", - отметил спикер.

Арестович добавил, что переговоры состоятся в режиме видеоконференции.

После встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена начнется обострение, считает представитель Донецка в украинской делегации в политической подгруппе в ТКГ Сергей Гармаш.

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