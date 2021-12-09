Завершилась встреча глав британского и украинского МИД: о чем договорились

Кулеба завершил переговоры в Британии. Фото: РБК

В Лондоне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в рамках рабочего визита пообщался с госсекретарем иностранных дел Лиз Трасс.

Представители обеих стран обменялись актуальной информацией по безопасности на границе между Украиной и Россией и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, сообщает пресс-служба МИД Украины.

Кулеба и Трасс также обсудили массовую дезинформацию со стороны России, направленную на дестабилизацию ситуации в Украине.

Представительница Великобритании отметила, что Соединенное Королевство поддерживает суверенитет и целостность украинских территорий. Официальный Лондон также принял участие в подготовке комплекса мероприятий, направленных на сдерживание российской агрессии.

Речь шла об укреплении обороноспособности Украины:

развитии Военно-морских сил;

усилении подготовки военнослужащих;

совместное противодействие дезинформации;

одной из тем стала энергетическая безопасность и противостояние запуску российского газопровода "Северный поток-2". Великобритания поддерживает позицию Украины по этому вопросу.

Великобритания поддерживает цели декларации Крымской платформы. Страны будут координировать усилия по поддержке международного внимания к проблеме оккупации Крыма, улучшению ситуации на полуострове в области прав человека и привлечению России к ответственности.

Также Кулеба объяснил, на какие цели уйдет один миллиард фунтов от Великобритании. "Выделенные ресурсы пойдут на проекты в сфере инфраструктуры, здравоохранения и чистой энергетики", написал он в Twitter.

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По результатам переговоров президента Владимира Зеленского с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном Лондон выделит дополнительные средства в поддержку Украины. Речь идет об 1 миллиарде фунтов стерлингов. Это примерно $1,3 млрд.