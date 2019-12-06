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пятница, 06 декабря 2019 13:58

"Зашквары МОЗ перешли в хроники дна": от Скалецкой уходит часть работников

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Руководитель Директората стратегического планирования и европейской интеграции Минздрава Ирина Литовченко вместе с частью команды уйдет из министерства до конца года.

Решение приняла после того, как она утверждает, требования стереть с официального сайта упоминания о предыдущую команду и умышленное сокрытие такой просьбы.

"До конца года я оставлю министерство вместе с практически всей своей командой. Они также не могут больше терпеть постоянные унижения и неадекватность того, что здесь происходит. При этом они останутся в реформах и будут развивать государство в других госорганах, где ценить их профессионализм, ответственность и инициативность ".

По словам Литовченко, 5 декабря вероятная госсекретарь МОЗ позвонила администраторам сайта и дала 5 минут на стирание всех упоминаний о политической команде предшественницы действующего министра - Ульяны Супрун. Ее просьбу выполнили.

Автор: Уляна Супрун
  Скриншот пустых новостей, в которых упоминали политическую команду предыдущей руководительницы МЗ Ульяны Супрун
Скриншот пустых новостей, в которых упоминали политическую команду предыдущей руководительницы МЗ Ульяны Супрун

В 9 вечера на странице Минздрава в Facebook попросили написать сообщение, что упоминание стерлись в результате технического сбоя.

"Сегодня появилась ложная информация о том, что руководство Министерства здравоохранения издало приказ убрать с официального сайта фамилии предыдущих руководителей учреждения. Решительно подчеркиваем, что эта информация является фейком и не соответствует действительности", - заявили на странице Минздраве.

"Это откровенная ложь, о которой знает все министерство. Я предупредила, что если они заставляют меня лгать на странице министерства, на своей странице и расскажу правду", - указала Литовченко.

Также она заявила об отсутствии утвержденного разделения полномочий между заместителями министра, что приводит к хаосу. А также "министерство обрастает все большим количеством персонажей с неоднозначной репутацией, которые ждут возможности оторвать кусочек государственного бюджета".

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По состоянию на 13:50 6 декабря на Facebook-странице министерства, Зоряны Скалецкой и сайте министерства никакой реакции не обнародовано.

Зоряна Скалецкая возглавила Минздрав в августе 2019, после парламентских выборов.

Ее предшественницей была Ульяна Супрун, которая вместе с командой запустила в Украине медицинскую реформу (она продолжается). С 1 апреля 2020 реформа охватит вторичную и третичную уровни медпомощи.

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Дата
06
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