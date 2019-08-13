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Защитники формулы "Роттердам +" призывают главу НАБУ уйти в отставку

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Защитники формулы &quot;Роттердам +&quot; призывают главу НАБУ уйти в отставку
Президент АЭУ Александр Трохимец заявил, что директор НАБУ Артем Сытник (на фото) должен уйти в отставку, если окажется, что "Роттердам +" не приносила убытков электроэнергетической отрасли. Фото: ТСН

Артем Сытник должен уйти в отставку, если окажется, что "Роттердам+" не приносил убытков электроэнергетической отрасли.

Такое мнение высказал президент АЭУ Александр Трохимец в эфире телеканала 112.

"Я задал Сытнику вопрос: если окажется, что "Роттердам+" на самом деле с юридической точки зрения, с правовой не приносил ущерба электроэнергетической системе, вы как милиционер готовы уйти в отставку? Он говорит: это провокационный вопрос. Я говорю: конечно, это провокационный вопрос, потому что вы заявляете, что по мнению, там же прямо на слайдах в них, на сайте НАБУ написано, что по мнению детективов НАБУ, был нанесен ущерб государству 18 млрд гривен, из которых 14,3 получила частная компания. Я думаю, что все понимают, что это за частная компания. Это уже обвинения? Это уже к самому судебного разбирательства они вынесли вердикт? И дело в том, что мне как юристу вообще дико на это все смотреть и слышать, когда пытаются просто информационно накачать информационное пространство и создать общественное мнение, уже заранее повинных людей или виновных каких-то компаний. Это неправильно", - пояснил свое предложение Трохимец.

Президент Ассоциации энергетики Украины убежден, что НАБУ не имеет достаточной доказательной базы по делу "Роттердам +", ведь формула неоднократно успешно проходила специализированные экспертизы.

"В праве есть понятие судебных экспертиз. И только судебные эксперты. Она может быть технической, экономической, товароведческой. Разные есть виды экспертиз, они все закреплены в соответствующей инструкции. И только эти эксперты имеют право сделать соответствующую судебную экспертизу и дать свое заключение. Мы слышали и читали в СМИ, что за предыдущие годы были проведены судебно-экономические экспертизы по формуле "Роттердам +", и не было найдено нарушений в принятии решения. Это как раз и подтверждается судебными решениями административного суда. Потому что административный суд рассматривает жалобы относительно принятого органом государственной власти решения в двух аспектах. Первое - это суть самого решения, они были правильно приняты с экономической точки зрения, с правовой точки зрения. Именно наполнения. И второе - это с точки зрения порядка его принятия. Потому что такие решения имеют регуляторный характер, и там есть определенный порядок принятия, это публичные обсуждения. И, в частности, по "Роттердам +" были публичные обсуждения. То есть, проект постановления этот находился 30 дней в свободном доступе. Все участники рынка, в том числе и потребители могли выйти и оказать там свои предложения или замечания. Но этого сделано не было. И потом вдруг появились активисты, которые начали наживаться прямо на этой теме", - подчеркнул он.

Как сообщалось, 8 августа 2019 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП по оперативной поддержки СБУ сообщили шестерым лицам, причастным к внедрению так называемой формулы "Роттердам+", о подозрении в совершении действий, в результате которых потребителям электроэнергии нанесен 18, 87 млрд гривен убытков.

В начале сентября 2018 года Европейская ассоциация угля и лигнита (EURACOAL) сообщила, что считает определение индикативной цены энергетического угля на основании средней цены угля на европейском рынке (индекс АРИ2 в нидерландском порту Роттердам) лучшим индикатором цены на уголь для Украины.

Українські новини
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