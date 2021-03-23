Защитника Стерненка отправили под домашний арест

Владислава Сорда отправили под круглосуточный домашний арест. Фото: t.me/selfdefense_sternenko

Печерский районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест до 18 мая Владислава Сорда. Его задержали 20 марта после акции протеста под Офисом президента.

Об этом сообщает "Украинская правда".

Сорду объявили подозрение в хулиганстве. В полиции его назвали "одним из самых агрессивных участников" акции. Идентифицировали как человека, который бил стекла в окнах Офиса президента.

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Его задержали 20 марта 2021-го во время митинга под ОП против заключения екслидера одесского отделения "Правого сектора" Сергея Стерненка. Владислав Сорд - писатель, ветеран на позывной "Змей". Воевал на востоке Украины около 5 лет. Служил в "Правом секторе" и ОУН, демобилизовался из 93 ОМБр.