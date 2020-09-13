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воскресенье, 13 сентября 2020 14:44

Запустили программу, которая будет выявлять потенциальных преступников

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Запустили программу, которая будет выявлять потенциальных преступников
Программа будет выдавать оценку вероятности совершения нового преступления. Фото: @minjust.official

Министерство юстиции начинает использовать программное обеспечение с элементами искусственного интеллекта "Кассандра". Оно будет анализировать возможность повторного нарушения закона преступником, сообщил в Facebook министр юстиции Денис Малюська.

"Наказание за преступление устанавливает суд, но для того, чтобы ему помочь в этом, существует документ под названием "Досудебный доклад", который готовят сотрудники пробации. Это часть Министерства юстиции.

В этом документе описывается личность обвиняемого, а также оценка вероятности совершения им новых преступлений. "Кассандра" этот процесс автоматизирует", - цитирует министра "Укрінформ"

Сотрудник пробации, проставив ответы на вопросы в программе, получает оценку вероятности совершения нового преступления от 0 до 97. Такая оценка осуществляется алгоритмом, который по тот или иной вопрос дает баллы, а затем их суммирует.

"Довольно скоро" Кассандра "научится самостоятельно определять, сколько баллов нужно дать за ответ на тот или иной вопрос.

А через несколько лет у нас будет большой массив данных, по результатам машинного обучения согласно которому "Кассандра" научится анализировать ответы не только на перечень простых вопросов, но и анализировать все другие данные, которые есть о преступнике", - сказал министр.

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Министр юстиции Денис Малюська заявил, что в стране должно остаться лишь две тюрьмы.

В Украине начали продавать тюрьмы на открытых электронных аукционах системы "Прозорро". Первым лотом стал исправительный центр в поселке Коцюбинское Киевской области и колония №51 в Одессе.

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