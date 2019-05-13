Запуск Государственной налоговой службы приостановили

Государственную фискальную службу делят на таможенную и налоговую. Фото: narodna-pravda.ua

Процедуру регистрации Государственной налоговой службы в качестве юридического лица приостановили.

Соответствующее решение принял государственный регистратор отдела по вопросам регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей Шевченковской райгосадминистрации Киева Виталий Желинский, передает "Интерфакс-Украина".

Решение связано с тем, что Государственная фискальная служба, правопреемником которой будет ГНС, еще не находится в состоянии ликвидации в связи с реорганизацией ведомства путем его разделения.

Новоназначенный руководитель службы Сергей Верланов назвал приостановление регистрации техническим.

"Мы продолжим перезагрузку налоговой службы и сделаем все, чтобы создать прозрачную и функциональную структуру европейского образца", - сказал он.

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6 марта Кабинет министров Украины утвердил положение о реформировании Государственной фискальной службы в налоговую и таможенную службы. Они будут подотчетны Министерству финансов.